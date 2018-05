Jelena Djokovic: "Nu eu sunt vinovată pentru înfrângerile lui Novak"

S-ar putea să te intereseze și:

"Sunt o parte foarte importantă din viața lui Novak, dar în ceea ce privește cariera lui responsabilitatea mea a fost să-i ofer dragoste și suport. Consider că nu există nicio logică în a mă blama pentru înfrângerile lui, nu eu sunt vinovată pentru ele.Nu mă interesează dacă tot aud spunându-se că el nu se antrenează suficient, iar asta pentru că eu știu cât de mult muncește și cât de profesionist o face.Sunt mulțumită de forța și determinarea pe care le arată, iubește cu adevărat ceea ce face. Novak are mult echilibru în tot ce întreprinde în viață. Este un om care promovează valorile adevărate, dar lumea vrea mereu să găsescă ceva controversat în orice", a concluzionatNole a părăsit prematur și turneul de la Madrid, sârbul fiind învins în turul al doilea de Kyle Edmund.În acest an, printre altele, Djokovic a fost eliminat în optimi la Australian Open (scor 6-7(4), 5-7, 6-7(3) cu Hyeon Chung), învins în turul doi de la Indian Wells, scor 6-7(3), 6-4, 1-6 cu Taro Daniel (a fost singurul meci jucat în deșertul californian - în rundă inaugurală a avut bye) și depășit la prima dispută de la Miami (scor 3-6, 4-6 cu Benoît Paire).Nici la Monte Carlo sau la Barcelona lucrurile nu au stat mai bine, fostul lider mondial fiind eliminat în optimi în Principat (învins de Dominic Thiem) și în runda a doua la competiția din Catalonia (depășit de Martin Klizan).Pentru a ne readuce aminte la ce nivel a fost Nole în anumite momente, este suficient să spunem următoarele: în 2015 sârbul a avut doar 5 înfrângeri (și 78 de victorii), în 2011 a avut 6 meciuri pierdute (și 70 de victorii), iar în 2014 a avut doar 8 meciuri în care a fost depășit (și 61 de victorii).Novak Djokovic, aflat în prezent pe locul 12 ATP, a câștigat din tenis $110,150,262. Sârbul are în palmares 68 de trofee, dintre care 12 de Grand Slam: Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016), Roland Garros (2016), Wimbledon (2011, 2014, 2015) și US Open (2011, 2015).