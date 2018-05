Rafael Nadal, după înfrângerea cu Dominic Thiem: "A meritat victoria, nu am fost suficient de bun pentru a reveni. Nu poți să fii numărul 1 atunci când nu joci timp de cinci luni"

"Da, sunt supărat, am încercat să revin, dar nu am fost suficient de bun astăzi pentru a reuși acest lucru. Nu am simțit atât de bine mingea încât să conduc situația, iar totul să depindă de mine. Nu l-am putut pune în situații în care să nu se simtă confortabil. Un alt lucru a fost acela că aici (n.r. la Madrid) mingea nu sare la fel de mult" -"El (n.r. Thiem) este un jucător foarte puternic, a lovit mingea violent în multe momente, iar returul a fost greu de făcut în unele situații. Zgura de aici este diferită de cea de la Monte Carlo și Roma. El s-a adaptat mult mai bine condițiilor de aici.Așa cum am mai spus, vom analiza în detaliu ceea ce s-a întâmplat în acest meci și vom începe munca pentru săptămâna viitoare (n.r. va avea loc turneul de la Roma)" -"Când joci bine, senzația este aceea că lucrurile merg de la sine - unele mingi par deja ușoare. Când nu-ți iese însă jocul, totul pare foarte greu de controlat. Astăzi a fost una din acele zile, în care mi-a fost foarte greu să controlez situația. Nu am jucat deloc bine și era normal ca unele mingi să mi se pară greu de returnat.Nu am reușit să lovesc mingea devreme pentru a avea timp să mă poziționez cum trebuie pe teren, iar de aici să domin disputa" -"Nu poți să fii numărul unu mondial fără să joci o perioadă de cinci luni. De la Shanghai la Monte Carlo, nu am reușit să închei nici măcar un turneu. Sunt multe luni la mijloc, iar de locul unu nici nu poate fi vorba.Am mai spus-o de atâtea ori, nu fac neapărat un obiectiv din a fi numărul unu, obiectivul meu cel mai important fiind acela de a fi fericit pe teren. Nu mă surprinde înfrângerea, știam împotriva cui joc, are un potențial foarte mare (n.r. Thiem). El a jucat foarte bine, iar eu nu. E normal să pierzi când se întâmplă asemenea lucruri", a concluzionat