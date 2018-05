WTA Roma: Simona Halep va juca direct în turul doi, cu învingătoarea dintre Azarenka și Osaka

Simona Halep, 1 WTA și principala favorită, va evolua direct în turul doi la turneul de categorie Premier 5 de la Roma, acolo unde va da peste învingătoarea duelului dintre Victoria Azarenka și Naomi Osaka. Competiţia de la Foro Italico se va desfăşura în perioada 14-20 mai.





România va fi reprezentată de alte trei jucătoare pe tabloul principal de la Roma: Mihaela Buzărnescu (32 WTA), Irina-Camelia Begu (38 WTA) și Sorana Cîrstea (36 WTA).





În calificări la Roma este prezentă Monica Niculescu (61 WTA), care o va avea ca adversară în primul tur pe rusoaica Natalia Vikhlyantseva (86 WTA).







Programul din primul tur al jucătoarelor din România:





Mihaela Buzărnescu vs Shuai Zhang (China, 28 WTA)

Meciuri directe: 2-0 pentru Zhang





Irina-Camelia Begu vs Shuai Peng (China, 37 WTA)

Meciuri directe: 0-0







Sorana Cîrstea vs Petra Martic (Croația, 40 WTA)

Meciuri directe: 2-1 pentru Martic







Posibile sferturi de finală:





(1) Simona Halep (ROU) vs (7) Caroline Garcia (FRA)

(3) Garbine Muguruza (ESP) vs (5) Jelena Ostapenko (LAT)

(6) Karolina Pliskova (CZE) vs (4) Elina Svitolina (UKR)

(8) Venus Williams (USA) vs (2) Caroline Wozniacki (DEN)







"Internazionali BNL d'Italia" se va disputa în perioada 14-20 mai 2018, la "Foro Italico", competiția face parte din categoria "Premier 5" și se joacă pe zgură. Ultima campioană (din 2017) este Elina Svitolina (a învins-o în finală pe Simona Halep, scor 4-6, 7-5, 6-1). Turneul are premii totale în valoare de $ 3,351,720.



Ultimele câștigătoare de la Roma:



2017 Elina Svitolina

2016 Serena Williams

2015 Maria Sharapova

2014 Serena Williams

2013 Serena Williams

2012 Maria Sharapova

2011 Maria Sharapova