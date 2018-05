VIDEO Madrid Masters: Rafael Nadal, în sferturi - Ibericul a doborât recordul lui McEnroe de seturi consecutive câştigate pe aceeaşi suprafaţă

Rafael Nadal (1 ATP) a câştigat cel de-al 21-lea meci consecutiv pe zgură fără să piardă niciun set, scor 6-3, 6-4 cu argentinianul Diego Schwartzman (16 ATP), în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid. Ibericul a doborât astfel recordul americanului John McEnroe de seturi consecutive câştigate pe aceeaşi suprafaţă de joc.





Nadal a ajuns la 50 de seturi consecutive câştigate pe zgură între 2017 şi 2018, depăşind astfel performanţa realizată de John McEnroe în 1984, când fostul campion american a reuşit să câştige 49 de seturi consecutive pe hard.





Nadal s-a impus după o oră şi 44 minute de joc, obținând astfel a cincea victorie din tot atâtea întâlniri cu Diego Schwartzman.





În sferturi, liderul mondial îl va înfrunta pe austriacul austriacul Dominic Thiem (favorit 5), într-o reeditare a finalei de anul trecut a turneului de la Madrid, când Nadal s-a impus în două seturi (scor 7-6 (8), 6-4).









Rafael Nadal a câştigat de cinci ori turneul de la Madrid: în 2005, 2010, 2013, 2014 şi 2017.





Rezultatele înregistrate în optimi:





Rafael Nadal (ESP/N.1) - Diego Schwartzman (ARG/N.13) 6-3, 6-4

Dominic Thiem (AUT/N.5) - Borna Coric (CRO) 2-6, 7-6 (7/5), 6-4

Dušan Lajovic (SRB) - Juan Martín Del Potro (ARG/N.4) 3-6, 6-4, 7-6 (8/6)

Kevin Anderson (RSA/N.6) - Philipp Kohlschreiber (GER) 6-3, 7-6 (9/7)

Kyle Edmund (GBR) - David Goffin (BEL/N.8) 6-3, 6-3

Denis Shapovalov (CAN) - Milos Raonic (CAN) 6-4, 6-4

John Isner (USA/N.7) - Pablo Cuevas (URU) 6-7 (9/11), 7-6 (7/3), 7-6 (7/4)

Alexander Zverev (GER/N.2) - Leonardo Mayer (ARG) 6-4, 6-2



Program sferturi:





Rafael Nadal vs Dominic Thiem

Dušan Lajovic vs Kevin Anderson

Kyle Edmund vs Denis Shapovalov

John Isner vs Alexander Zverev







Competiția poate fi urmărită în direct la Digi Sport.





Aici poți citi o amplă prezentare a turneului de la Madrid.





Rezumatul meciului Schwartzman vs Nadal: