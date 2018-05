VIDEO Caroline Wozniacki, învinsă fără drept de apel de Kiki Bertens la Madrid/ Starea de grație a lui Kiki

Olandeza a avut un plan bine pus la punct și a putut să se țină de el pe toată durata partidei: nu i-a oferit nici spațiu nici timp "maratonistei" Caro și a conștientizat că dacă schimburile s-ar fi lungit ar fi fost în defavoarea ei. În plus, serviciul a ajutat-o din plin, Bertens având procentaje mult mai mari decât adversara atat pe primul, cât și pe al doilea serviciu (79% vs 53% și 50% vs 30%).Au fost mai multe game-uri în care ultima câștigătoare de la Australian Open (după ce a învins-o pe Simona Halep) nu a reușit să câștige nici măcar un punct.Pusă în permanență sub presiune, Caroline nu a avut cum să se opună inevitabilului și a pierdut după doar o oră o partidă în care nu a fost în niciun moment la conducere pe tabelă.Rezultatul îi asigură Simonei Halep rămânerea pe primul loc în clasamentul WTA și după încheierea turneului de la Caja Magica.