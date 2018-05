​LIVE Text Simona Halep vs Kristyna Pliskova 2-1

Dupa ce a pierdut un prim punct, Kristyna revine gratie serviciului (15-15) - este o arma foarte importanta pentru cehoaica. Ajutata de banda fileului (conducea oricum schimbul), Halep castiga punctul (15-30). Retur foarte lung al Simonei, iar Pliskova nu mai poate returna - doua mingi de break. Prima s-a evaporat gratie serviciului cehoaicei (30-40). As la exterior, ce plasament...Egalitate. Pliskova "ramane" intr-un game care parea aproape pierdut. Mai face un punct, avantaj pentru Kristyna. Pliskova forteaza cu o dreapta in lung de linie, dar rateaza tinta - egalitate. Cel mai lung game de pana acum. Sigura pe ea, Halep pune o scurta, iar apoi inchide punctul cu un voleu fara emotii - inca o minge de break (a treia).Inceput de meci dominat de echilibru, cele doua jucatoare isi fac jocul de regularitate gratie serviciului. Kristyna are un forehand foarte puternic, mingea este efectiv "plesnita" (se aude un zgomot plin de fiecare data)Neinspirata la un contre pied, Halep este pasata de adversara (0-15). Revine insa cu un serviciu cu mult kick (15-15). As la teu, 30-15 pentru Halep. Usor ezitanta, Halep mai comite o eroare nefortata (30-30). Simona se apara incredibil (returneaza din extensie, cu spatele la teren) si castiga un punct foarte important (40-30). Kristyna nu are precizia Karolinei si trimite mult in afara terenului cu un rever. Game-ul ii apartine Simonei: 2-1 in favoarea ei in acest prim setUn prim rever castigator al cehoaicei (in lung de linie, pe contre pied). Serviciu bun la exterior (s-a vazut efectul de stangace). As, primul al disputei, 40-0. Face si Simona primul punct, dupa o eroare a Kristynei (40-15). Simona isi face bine miscarea de picioare si trimite perfect cu o dreapta inside-out (40-30). De la 40-0 Simona revine si egaleaza (a trimis cu multa adancime cu reverul in cross). Halep rezista intr-un schimb dur, dar obosita fiind nu mai poate impinge in picioare si trimite in fileu. Kristyna isi face serviciul si egaleaza pe tabela, este 1-1Un prim seviciu bun al Simonei (15-0). Kristyna incearca sa returneze rapid, insa intalneste doar fileul (30-0). Se ajunge rapid la 40-0, Pliskova nu pare intrata deocamdata in meci. Game fara emotii pentru Halep, castigat la zeroPartida va incepe cu Halep la serviciu, alegerea apartinandu-i sportivei din CehiaMarija Cicak este arbitrul din scaun al disputei. Sunt 18 grade Celsius la Madrid in acest momentKristyna a castigat tragerea la sorti. Venita din calificari, Pliskova a disputat deja patru meciuri la competitia din MadridCele doua jucatoare si-au facut deja aparitia pe "Manolo Santana"Site-ul oficial al turneului WTA de la Roma a anuntat, miercuri, ca Serena Williams nu va participa la turneul din capitala Italiei . Fara turneu jucat pe zgura in acest an, ramane de vazut daca Serena va lua parte (sau nu) la Roland Garros (27 mai - 10 iunie), al doilea turneu de Grand Slam al anului