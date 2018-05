Elise Mertens, deshidratată şi fără energie la meciul cu Simona Halep: "Am dat totul, dar nu am fost în formă"

"A început joi seară, nu mă simţeam prea bine, dar mai mergea încă. M-am trezit vineri şi nu mă simţeam deloc bine. Am mâncat numai orez şi supă, aşa că nu aveam energie, dar încă am jucat bine. Sâmbătă, m-am trezit cu o migrenă şi cu febră, nu ştiam dacă să joc sau nu. Am făcut-o şi am dat totul. Apoi, am luat avionul pentru Madrid şi nu am reuşit să adorm înainte de 02.30 sau 03.00 dimineaţa. În plus, eram deshidratată. Azi (n.r. - marţi), am dat iar totul, dar nu am am fost în formă. Înainte şi după meciuri am avut crampe, nu am mâncat nimic, nu am avut energie. Luni dimineaţă, am mers la spital. Am jucat multe meciuri... Este o infecţie, dar nu ştiu de care fel încă. (n.r. - Cu Halep, în al doilea set) nu a fost rău, dar am avut picioarele atât de grele. Din punct de vedere psihic eram acolo, voiam să joc", a declarat Mertens, potrivit dhnet.be.



Simona Halep, locul I WTA şi deţinătoarea trofeului, a învins-o, marţi, cu scorul de 6-0, 6-3, pe belgianca Elise Mertens, locul 16 WTA, calificându-se în optimile de finală ale turneului de categorie Premier Mandatory Madrid Open.



Până marţi, Mertens jucase şi câştigase 13 meciuri în ultima lună, care i-au adus două trofee. Din cauza problemelor medicale, belgianca s-a retras, luni, din proba de dublu de la Madrid.



S-ar putea să te intereseze și: