​VIDEO WTA Madrid: Garbine Muguruza a completat tabloul optimilor, dupa o victorie muncită cu Donna Vekic

Timp de două ore și două minute, Garbine s-a luptat cu o adversară tenace, croata fiind capabilă în multe momente să o scoată din zona de confort pe iberică.În primele două seturi, nu prea s-a văzut diferența de 47 de locuri din clasamentul mondial. S-a simțit însă experiența superioară a Muguruzei, aceasta știind ce și cum să facă în momentul în care adversara a slăbit puțin ritmul. A fost însă un meci plăcut, cu multă agresivitate din partea celor două și cu unele execuții care ar putea intra oricând la "lovitura zilei".Victoria Garbinei nu poate fi pusă la îndoială, însă ea a venit mai greu decât s-ar fi așteptat multă lume (spre exemplu, ieri o parte a jurnaliștilor spanioli preconiza un succes fără mari bătăi de cap pentru câștigătoarea de la Roland Garros, ediția din 2016).Marile surprize ale zilei de marți au fost furnizate de Carla Suarez Navarro (2-6, 7-6(3), 6-4 cu Elina Svitolina) și de Bernarda Pera (6-4, 6-3 cu Johanna Konta).Simona Halep vs Kristyna PliskovaCaroline Garcia vs Julia GoergesSloane Stephens vs Karolina PliskovaKiki Bertens vs Caroline WozniackiPetra Kvitova vs Anett KontaveitBernarda Pera vs Carla Suarez NavarroMaria Sharapova vs Kristina MladenovicGarbine Muguruza vs Daria Kasatkina.