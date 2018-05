Live Text Sorana Cîrstea vs Daria Kasatkina 3-6, 0-1/ Meciul este întrerupt din cauza ploii

A inceput ploaia la Madrid, iar meciul a fost intrerupt







0:1 Daria Kasatkina incepe agresiv si setul al doilea, reuseste cateva lovituri spectaculoase, ultima fiind un rever imparabil in lung de linie







3:6 La prima oportunitate, Daria reuseste un nou break si pune capat primului set dupa numai 30 de minute de joc







3:5 Kasatkina pare de neoprit in aceste momente, nu ii lasa nicio sansa jucatoarei noastre, care imprastie toate mingile in afara terenului si pare ca renunta la lupta. Un nou game alb reusit de rusoaica, iar Sorana va servi pentru a ramane in acest set







3:4 Cirstea isi pierde inca o data serviciul si ii da sansa rusoaicei sa treaca din nou in avantaj







3:3 Kasatkina isi castiga serviciul fara nicio problema, profitand si de greselile Soranei, care a reusit un singur punct in acest game







3:2 Sorana salveaza a doua minge de break cu o lovitura superba in lung de linie (40-40). Un punct extrem de spectaculos este adjudecat de Kasatkina, dupa ce jucatoarea noastra a ratat incredibil un voleu din apropierea fileu, o noua egalitate. Reuseste Sorana sa salveze si a treia minge de break, iar o lovitura perfecta de dreapta ii aduce a doua minge de 3-2. Serviciul o ajuta pe Sorana, care preia conducerea pe tabela







2:2 Sorana reuseste break-ul la a doua oportunitate, dupa ce a condus cu 40-0.







1:2 Sorana da semne revenire, reuseste doua puncte superbe cu reverul (30-15). Romanca vine la fileu, dar rateaza scurta (40-30). In cele din urma, Cirstea reuseste sa inchida game-ul si apare pentru prima data pe tabela







0:2 Rusoaica isi consolideaza break-ul, loveste foarte lung, iar Sorana nu poate returna. Niciun punct reusit de romanca pana in acest moment







0:1 Meciul a inceput cu Sorana la serviciu. Romanca rateaza in doua randuri cu reverul si trimite in afara terenului (0-30). Vine si a treia eroare a Soranei, iar Kasatkina beneficiaza de prima minge de break din aceasta partida. Rusoaica profita de o noua greseala a jucatoarei noastre si isi adjudeca primul game al confruntarii







Cele doua jucatoare se afla la incalzire







Pentru un loc în optimile de finală ale turneului Premier Mandatory de la Madrid, Sorana Cîrstea (36 WTA) se va duela cu rusoaica Daria Kasatkina (15 WTA). Partida de pe Terenul 4 va începe după ora 16:40, putând fi urmărită în direct pe Digi Sport și Live Text pe HotNews.ro.





Va fi prima întâlnire directă dintre Sorana și Daria.







În prima rundă de la Madrid, Sorana Cîrstea a învins-o pe Katerina Siniakova (Cehia, 51 WTA), scor 6-4, 2-6, 6-4.







De partea cealaltă, Kasatkina a reușit cu greu să treacă de Qiang Wang (China, locul 64 WTA), scor 7-5, 7-6(6). A fost prima victorie pentru rusoaică după o serie de trei înfrângeri consecutive. Sezonul de zgură nu a fost tocmai favorabil până acum, cu eliminări din primul tur la Stuttgart (6-2, 6-2 cu Magdalena Rybarikova) și Praga (7-6(6), 6-3 cu Jasmine Paolini). Singurul rezultat notabil l-a avut la Charleston, unde a ajuns până în faza sferturilor (a fost învinsă de Julia Goerges, scor 6-4, 6-3).



Sorana Cîrstea va evolua astăzi şi la dublu, în jurul orei 20.00, alături de Sara Sorribes Tormo (Spania), contra perechii Julia Gorges (Germania)/Karolina Pliskova (Cehia).