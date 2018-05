​LIVE Text Simona Halep vs Elise Mertens 6-0, 0-0

Unul din cele mai scurte seturi pe care le-am vazut in ultima perioada. Diferenta dintre cele doua jucatoare a fost incomparabila...Halep are sansa unui "bagel". Jocul curge intr-o singura directie, se face pe nerasuflate 30-0. Mertens este pana acum "carne de tun"...Inca un rever in lung de linie de manual: 40-15, sunt doua mingi de set pentru Halep. Simona alearga formidabil, ajunge la o minge, dar rateaza scurta: 40-30. Dreapta inside-in pune capat primului set: 6-0 pentru Simona...S-a jucat intr-o singura directie, Halep a fost agresiva, nu i-a dat nicio sansa adversarei...Dreapta inside-in este minunata, Elise nu poate interveni...(0-15). Apare si o eroare a Simonei: a fortat cu o dreapta in lung de linie (aut maricel). Inca o data backhandul in lung de linie este formidabil - in ce dispozitie este Halep...Inca un retur castigator: din nou reverul, de aceasta data in cross scurt: sunt doua mingi de 5-0 pentru liderul mondial..."Juego Halep", se face 5-0...(!)Simona deschide foarte bine terenul cu un rever (15-0). Pe un serviciu doi moale, Simona recupereaza insa in defensiva: se apara incredibil. Reverul produce inca un punct, se face 4-0. Dupa doar 14 minute, Halep conduce cu 4-0, iar Elise a castigat doar sapte puncte pana acum...Au fost minute cu tenis foarte bun aratat de Simona: a servit bine, a fost agresiva la retur, a avut lungime in executie si a patinat foarte bine in spatele liniei de fund...Daca va mentine acest ritm, sunt sanse mari sa avem un meci de doua seturiDesi patineaza incredibil in defensiva, Simona nu mai are ce face la o scurta incredibila: cata variatie a aratat belgianca in acest punct...Intrata in teren, Halep a fost cea care a agresat-o pe Elise: punctul a fost castigat cu un voleu drive de rever pe contre-pied (15-15). Un rever superb in cross ii aduce inca un punct Simonei (15-30). Pana in acest moment, Halep da senzatia ca nu intentioneaza sa stea prea mult pe teren astazi...Inca un contre-pied inspirat, Simona simte bine mingea. Halep schimba inca o data tabela in dreptul ei, este deja 3-0 (cu doua break-uri)Serviciu foarte bun, iar apoi continuare perfecta cu dreapta in lung de linie: 15-0 pentru Halep. Elise rateaza un retur, se face 30-0. Mertens are lungime in retur de aceasta data, iar Simona nu mai poate controla mingea cu dreapta (30-15). Inca o eroare nefortata a jucatoarei din Belgia, sunt doua mingi de 2-0 pentru Halep. Game pentru Simona, liderul mondial conduce cu 2-0. Elise nu pare intrata in meci, insa este si meritul Simonei (are adancime in executii)Partida a inceput cu Elise la serviciu. Debut nu tocmai fericit: o dubla greseala. Dupa o dreapta inversa foarte bine executata, a urmat o eroarte nefortata pentru Halep. Elise accelereaza bine cu forehandul, dar din interiorul terenului trimite in aut: 15-40. Belgianca serveste bine, iar mai apoi face diferenta cu o dreapta in cross lung: 30-40. Se citeste concentrarea pe fata Simonei. Egalitate: Mertens trimite imparabil cu backhandul in lung de linie (40-40). Serviciul la teu ii intra perfect jucatoarei din Belgia: sunt trei puncte castigate la rand de Elise. A doua dubla greseala din acest game: inca o egalitate. Simona returneaza prea scurt, iar adversara nu o iarta: minge de 1-0 pentru Mertens. Belgianca face "una buna, una rea" - inca o eroare nefortata. Pare ca vrea sa faca toate punctele...A treia minge de break dupa ce Halep castiga un duel de rever in cross. Inghesuita cu un retur, Elise incearca un lob, dar mingea nu prinde terenul. Halep incepe disputa cu un breakE zi de munca la Madrid, tribunele nu sunt nici pe departe plineCa intotdeauna, pe fata lui Darren Cahill nu se poate citi nimic, nicio emotieSunt 22 de grade Celsius in acest moment la MadridZhang Juan este arbitrul din scaun al partideiCele doua jucatoare se afla la incalzire pe arena centralaInvingatoare de doua ori la Madrid, Petra Kvitova s-a calificat in optimi dupa un meci dificil disputat impotriva Monicai Puig: 6-3, 7-6(8)