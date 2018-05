VIDEO Simona Halep, în optimi la Madrid (6-0, 6-3 cu Elise Mertens)/ Recital marca Halep

Pentru calificarea în optimi, Simona va primi 77.575 de euro şi cu 120 de puncte WTA.

Simona Halep o va întâlni pe Kristyna Pliskova (94 WTA, venită din calificări). De-a lungul timpului, Halep si Pliskova s-au duelat de două ori, jucătoarea noastra câștigând de fiecare dată (6-1, 6-2, în turul întâi la Madrid în 2017, şi 6-4, 6-4, în turul al doilea la Indian Wells în 2018).



Halep trimite pe tusa, arbitrul de linie striga aut, insa se vede chiar si de la Bucuresti ca mingea este buna - se repeta punctul la interventia arbitrei de scaun...Simona mai reuseste inca un lung de linie perfect, de aceasta data a lovit de pe culoarul de dublu (15-15). Voleu drive al lui Elise, executia este perfecta: 30-15. Simona simte scurta adversarei, o ajunge si plaseaza mingea perfect in cross: 30-30. Halep are minge de meci, dupa ce a trimis lung, pe linie, iar Elise nu a mai putut controla executia de forehand (30-40). Elise pune totul intr-o lovitura de rever, iar defensiva Simonei nu face fata: egalitate. Retur in fileu (pe partea mai inalta), iar acum Elise are minge de game. Halep se apara incredibil, iar egalitatea este restabilita...Un duel de la fileu (spectaculos) ii revine Simonei - a doua minge de meci pentru jucatoarea noastra (formidabila deplasare a avut Simona). Din extensie, Halep greseste un forehand, iar apoi da cu racheta in adidasi...Si tatal Simonei pare destul de incordat in tribune...Dubla greseala facuta de Elise, a "sosit" si a treia minge de meci...Publicul mai vrea tenis, o incurajeaza pe Elise...Cel mai frumos punct al partidei ii revine belgiencei: Simona a plimbat-o pe adversara, dar fara sa fie cu adevarat agresiva (era departe de baseline). Minge pe tusa, Mertens "supravietuieste" si are sansa de game...Se joaca fara garda, iar intr-un moment tensionat, Halep "gaseste" o scurta mi-nu-na-taaa...Acest game se joaca deja de opt minute. Vine si a patra minge de meci....Poate acum, cine stie? Elise este "Die Hard"...Scapa si de aceasta data...Se joaca un tenis stralucitor in aceste momente...La limita, cu un efort teribil din partea celor doua...A cincea minge de meci...Din pacate pentru tenisul aratat pe finalul disputei, Elise incheie meciul cu o dubla greseala...Partida de pe "Manolo Santana" a durat o oră și 11 minute.Cat de bine deschide Simona terenul cu reverul in cross lung...Elise alearga, se chinuie, aproape face un spagat, dar nu are ce face (15-0). Lucrurile se schimba la retur: Mertens isi gaseste pasii si produce o lovitura castigatoare (15-15). Foarte bine variaza belgianca: minge inalta, iar apoi passing de toata frumusetea...15-30. Inca o eroare a Simonei, este 15-40...Situatia ar putea scapa de sub control. Fara frica, Halep conduce un schimb si salveaza o minge de break (30-40). Egalitate, Halep trimite pe tusa, ce minge a reusit jucatoarea noastra...Serviciu minunat al Simonei, trei puncte la rand - are minge de 5-3...Halep profita de un retur in fileu din partea lui Elise, se face 5-3...Halep este la un game distanta de victorie...Game important pentru Simona, nu trebuie sa-si piarda serviciul...Elise se afla intr-o perioada buna, in care a echilibrat duelul si un break i-ar putea da aripi (precum intr-o celebra reclama)...Banda fileului ii "strica" lui Elise o minge, iar Halep o paseaza perfect pe adversara (15-15). Belgianca pare mult mai "vie", se deplaseaza mult mai bine. Un rever lovit devreme face diferenta, Mertens conduce acum cu 30-15. Elise nu mai are rabdare intr-un schimb, trimite violent cu reverul, dar doar in plasa (30-30). S-au inmultit erorile din partea Simonei: 40-30. Halep comenteaza, simte ca situatia i-ar putea scapa de sub control...Da, game-ul ii revine belgiencei, Elise pare ca joaca altceva in aceste ultime minute...(4-3 pentru Simona in acest al doilea set)Halep trimite lung, atat pe diagonala, cat si in lung de linie, iar defensiva lui Elise se descompune: 30-0. Serviciul doi moale este pedepsit de Mertens (30-15). Halep vine la fileu pe un slice al adversarei si este pasata de belgianca (30-30). Simona forteaza si trimite mult in aut, iar in acest fel apare prima minge de break pentru Elise...(30-40). Halep isi face perfect pasii, iar apoi gaseste un unghi ascutit cu dreapta inside-in: egalitate. Situatia revine la normal: avantaj Simona, dupa ce un rever aproape de baseline a incomodat-o pe adversara. Se face 4-2, nu a fost deloc un game usor pentru Simona, motiv pentru care liderul mondial strange pumnul si se uita catre Darren CahillSimona trebuie sa ramane pe cat posibil la acelasi nivel, in acest set al doilea este doar un break diferenta...Mertens isi arata clasa: se apara cu mingi inalte, iar la primul moment oportun acceleareaza, iar apoi inchide schimbul cu o scurta perfecta (15-0). Halep rateaza un forehand, iar apoi da senzatia ca ar vrea sa dea cu racheta (nu o face insa). Serviciu pe corp al lui Elise, 40-0. Game lejer pentru acum pentru jucatoarea din Belgia. Nu se termina game-ul, Mertens trimite in plasa cu un backhand in lung de linie. Elise forteaza cu o dreapta in cross lung, dar terenul este "prea mic" pentru o lovitura atat de puternica: 40-30 (sunt deja 22 de erori nefortate din partea belgiencei). Se face 3-2 pana la urma, dupa o eroare a Simonei cu backhandulSimona este "nemiloasa" din apropierea fileului: trimite o dreapta care prinde coltul terenului (15-0). Dupa ce a fost dominata clar intr-un schimb, Elise a revenit la celebrele "baloane". Variatia ii da satisfactie, Halep rateaza o lovitura (15-15). As al Simonei (primul al meciului), 40-15. Vine si al doilea as al Simonei, se face 3-1 in setul al doileaDin apropierea fileului, Simona trimite o scurta pe contre-pied de efect (a schimbat priza in ultimul moment). Elise isi mai revine gratie serviciului si ajunge sa conduca cu 30-15. Doua mingi de game pentru belgianca, dupa ce Halep a trimis milimetric in aut un rever in lung de linie...La ultima strigare, Elise isi castiga serviciul si schimba acel mare zero din dreptul ei. Zambeste belgianca, in timp ce antrenorul o aplauda si o incurajeazaNu se schimba coordonatele nici in acest game cu numarul opt. Se ajunge la 40-0 dupa cateva zeci de secunde: Halep a servit foarte bine. Game alb, se face 2-0 in setul al doilea pentru SimonaPe un serviciu cu mult kick, Simona returneaza departe de teren. "Apare" si Mertens pe teren: dreapta inversa de nereturnat (30-0). O greseala cu reverul in lung de linie pentru Halep: 40-0. Un prim punct care ii revine Simonei dupa ce Elise a biciuit mingea cu dreapta (aut mare). Surprinsa in "no Man's land", Elise nu poate executa cum trebuie un voleu: 40-30. Atacata pe toate partile, Mertens vine cu niste "baloane", dar Halep are raspunsul pe masura: este 40-40, de la 40-0 pentru jucatoarea din Belgia...Dreapta inside-out a Simonei: apare minge de break. Dupa ce salveaza mingea de break, Elise rateaza o dreapta inversa: inca o minge de break pentru Simona...Din deplasare, Halep loveste cu marginea rachetei, iar mingea se opreste in fileu: inca o egalitate, iar Simona isi da cu racheta in cap in semn de nemultumire. "Non c'è due senza tre", vine si a treia sansa de break pentru liderul mondial...Pana la urma, se face 7-0 la general pentru Simona...Sa vedem cat va putea tine acest ritm....Mertens a luat o pauza de vestiar. Incepe setul al doilea cu belgianca la serviciuUnul din cele mai scurte seturi pe care le-am vazut in ultima perioada. Este practic o "prapastie" intre jocul celor doua sportive...Halep are sansa unui "bagel". Jocul curge intr-o singura directie, se face pe nerasuflate 30-0. Mertens este pana acum "carne de tun"...Inca un rever in lung de linie de manual: 40-15, sunt doua mingi de set pentru Halep. Simona alearga formidabil, ajunge la o minge, dar rateaza scurta: 40-30. Dreapta inside-in pune capat primului set: 6-0 pentru Simona...S-a jucat intr-o singura directie, Halep a fost agresiva, nu i-a dat nicio sansa adversarei...Dreapta inside-in este minunata, Elise nu poate interveni...(0-15). Apare si o eroare a Simonei: a fortat cu o dreapta in lung de linie (aut maricel). Inca o data backhandul in lung de linie este formidabil - in ce dispozitie este Halep...Inca un retur castigator: din nou reverul, de aceasta data in cross scurt: sunt doua mingi de 5-0 pentru liderul mondial..."Juego Halep", se face 5-0...(!)Simona deschide foarte bine terenul cu un rever (15-0). Pe un serviciu doi moale, Simona recupereaza insa in defensiva: se apara incredibil. Reverul produce inca un punct, se face 4-0. Dupa doar 14 minute, Halep conduce cu 4-0, iar Elise a castigat doar sapte puncte pana acum...Au fost minute cu tenis foarte bun aratat de Simona: a servit bine, a fost agresiva la retur, a avut lungime in executie si a patinat foarte bine in spatele liniei de fund...Daca va mentine acest ritm, sunt sanse mari sa avem un meci de doua seturiDesi patineaza incredibil in defensiva, Simona nu mai are ce face la o scurta incredibila: cata variatie a aratat belgianca in acest punct...Intrata in teren, Halep a fost cea care a agresat-o pe Elise: punctul a fost castigat cu un voleu drive de rever pe contre-pied (15-15). Un rever superb in cross ii aduce inca un punct Simonei (15-30). Pana in acest moment, Halep da senzatia ca nu intentioneaza sa stea prea mult pe teren astazi...Inca un contre-pied inspirat, Simona simte bine mingea. Halep schimba inca o data tabela in dreptul ei, este deja 3-0 (cu doua break-uri)Serviciu foarte bun, iar apoi continuare perfecta cu dreapta in lung de linie: 15-0 pentru Halep. Elise rateaza un retur, se face 30-0. Mertens are lungime in retur de aceasta data, iar Simona nu mai poate controla mingea cu dreapta (30-15). Inca o eroare nefortata a jucatoarei din Belgia, sunt doua mingi de 2-0 pentru Halep. Game pentru Simona, liderul mondial conduce cu 2-0. Elise nu pare intrata in meci, insa este si meritul Simonei (are adancime in executii)Partida a inceput cu Elise la serviciu. Debut nu tocmai fericit: o dubla greseala. Dupa o dreapta inversa foarte bine executata, a urmat o eroarte nefortata pentru Halep. Elise accelereaza bine cu forehandul, dar din interiorul terenului trimite in aut: 15-40. Belgianca serveste bine, iar mai apoi face diferenta cu o dreapta in cross lung: 30-40. Se citeste concentrarea pe fata Simonei. Egalitate: Mertens trimite imparabil cu backhandul in lung de linie (40-40). Serviciul la teu ii intra perfect jucatoarei din Belgia: sunt trei puncte castigate la rand de Elise. A doua dubla greseala din acest game: inca o egalitate. Simona returneaza prea scurt, iar adversara nu o iarta: minge de 1-0 pentru Mertens. Belgianca face "una buna, una rea" - inca o eroare nefortata. Pare ca vrea sa faca toate punctele...A treia minge de break dupa ce Halep castiga un duel de rever in cross. Inghesuita cu un retur, Elise incearca un lob, dar mingea nu prinde terenul. Halep incepe disputa cu un breakE zi de munca la Madrid, tribunele nu sunt nici pe departe plineCa intotdeauna, pe fata lui Darren Cahill nu se poate citi nimic, nicio emotieSunt 22 de grade Celsius in acest moment la MadridZhang Juan este arbitrul din scaun al partideiCele doua jucatoare se afla la incalzire pe arena centralaInvingatoare de doua ori la Madrid, Petra Kvitova s-a calificat in optimi dupa un meci dificil disputat impotriva Monicai Puig: 6-3, 7-6(8)