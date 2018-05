Zi plină la Madrid pentru românce: Simona Halep vs Elise Mertens și Sorana Cîrstea vs Daria Kasatkina

Elise Mertens este una din jucătoarele cu rezultate foarte bune în sezonul 2018. A câștigat turneul de la Hobart (a trecut în finală de Mihaela Buzărnescu), a ajuns până în semifinale la Australian Open (a fost eliminată greu de Caroline Wozniacki), iar în ultima lună a triumfat la cele două competiții pe zgură la care a participat: Lugano (Elveția) și Rabat (Maroc). Are 19 victorii și șase înfrângeri în acest an. Una din ele a venit împotriva Soranei Cîrstea, în Qatar (turul al doilea).Ultima înfrângere datează din turul trei de la Miami (2-6, 1-6 cu Johanna Konta). De atunci, a "legat" 11 victorii consecutive.Este o sportivă împotriva căreia nu îți poți permite perioade de "acalmie". Se "agață" de fiecare minge, returneaza aproape tot și poate fi depășită doar datorită unui joc agresiv. Se deplasează foarte bine de pe linia de fund și este o jucătoare care dacă a prins un "val" de încredere este foarte greu de "întors" din drum.Va fi prima întâlnire directă dintre Halep si Merters.Va fi duelul unor jucătoare cu mari fluctuații în joc: pot prinde o zi minunată, în care jocul să le iasă și sa nu-ți dea mari șanse, dar si o zi în care vor împrăștia puncte și se vor "bate singure". Sorana și Daria sunt sportive care depind foarte mult de starea de spirit din acel moment. Dacă încrederea dă semne de "slăbiciune", atunci procentajele din jocul lor scad vertiginos.Daria este cotată cu prima șansă la victorie, rusoaica fiind una din cele mai talentate sportive din partea superioară a clasamentului WTA. Dacă își va vedea de planul tactic (va avea liniștea interioară necesară) și va prinde o zi mare pentru forehandul său "plesnit" cu atâta forță (plat), Cîrstea are șansele ei la calificarea în optimile competiției de la Caja Magica. În acest an, Kasatkina are 15 victorii și nouă înfrângeri. A disputat finalele de la Dubai și Indian Wells, ambele pierdute însă (cu Elina Svitolina, respectiv Naomi Osaka).Va fi prima întâlnire directă dintre Sorana și Daria.