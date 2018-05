LIVE Text Irina Begu vs Maria Sharapova 3-4

Thomas Högsted, are nevoie de ajutorul acestuia dupa un inceput de meci foarte bun al Irinei

Irina cere ajutorul antrenorului dupa aceasta serie castigatoare a rusoaicei...Maria este "on fire" in aceste momente: serveste precis, trimite pe contre-pied, este la conducerea game-ului (30-0). Irina pare un pic cazuta din punct de vedere mental...Este bine ca apare o eroare a Mariei: 30-15. Sharapova serveste cu "primul" si sunt putine lucruri de facut pentru Begu: 40-15. Irina returneaza putin si cu rama (norocos), mingea prinde tusa: 40-30. Masha face diferenta cu o dreapta in lung de linie si trece pentru prima data in avantaj pe tabela...Pus de Irina sa verifice o urma, Kader Nouni ii spune lui Begu ca se va duce doar de aceasta data, pentru ca nu ar trebui sa se deplaseze pentru un aut atat de mare...Maria pare sa fi trecut la nivelul urmator al agresivitatii: asteapta serviciul un pas mai in fata, loveste inainte ca mingea sa fi terminat sa "urce", iar Irina este usor surprinsa. Din fericire, dintr-o pozitie ideala Masha are ceva de "impartit" cu fileul: 15-15. Sharapova simte foarte bine un contre-pied, pana acum reverul este o arma puternica pentru rusoaica (30-30). Begu face prima dubla a sa din meci si ii ofera adversarei o minge de break...O eroare nefortata a adversarei o tine pe Irina in acest game (12-3 pentru Masha la erori nefortate). Primele semne de frustrare aratate de Irina, comenteaza dupa ce pierde o minge. Salveaza mingea de break cu un serviciu precis - egalitate. Begu loveste in plin cu dreapta, iar rusoaica nu mai poate interveni. Mingea de 4-2 este anulata cu inca un contre-pied de efect al Mariei (simte foarte bine jocul...). Retur direct castigator in unghi ascutit, inca o minge de break pentru Sharapova. Irina forteaza cu un rever in lung de linie, insa mingea nu prinde terenul, este 3-3 in primul set al disputei de la Caja Magica...A iesit putin si soarele din nori, sa vedem cum o va deranja pe Irina la serviciu acest lucru...Din punct de vedere mental urmeaza un game important, Irina trebuie sa-si castige serviciul pentru a se distanta din nou la doua game-uri pe tabela...A treia dubla a Mariei, este pe undeva normal - rusoaica forteaza mult cu al doilea...(15-15). Sharapova gaseste coltul tereului cu un rever in cross: 30-15. Serviciu la teu cu mult efect, Irinei nu-i ramane decat sa verifice urma (a fost pe tusa)...Inca o dubla greseala a Mariei, scorul se strange putin (40-30). Sharapova este feroce cu dreapta in cross, iar Irinei (usor moale pe picioare la acest punct) nu ii iese schimbarea de directie. 3-2 in primul set pentru BeguIrina trimite bine cu serviciul la exterior, unghi foarte bun "desenat" (15-0). Dupa un atac foarte bun cu reverul in lung de linie, Irina a pierdut punctul pe o contra a rusoaicei cu dreapta in cross lung (15-15). Begu rateaza directia voleului drive, insa din fericire Maria greseste passing-ul (30-15). Pana in acest moment, Begu pare sigura pe fortele ei, sa speram ca va reusi sa mentina aceasta liniste interioara...Sharapova aduce pe Caja Magica prima scurta castigatoare a disputei (a mascat-o perfect): 30-30. Pe serviciul al doilea, Masha intra in minge si are acum sansa de break...Irina serveste cu al doilea, trimite cu mult efect, iar Maria "musca" momeala: egalitate. Din defensiva, Sharapova incearca o lovitura castigatoarea, dar a gasit doar plasa...Este sansa de 3-1 pentru Irina...Serviciul face diferenta, este 3-1 pentru Begu. A iesit foarte bine dintr-un game dificil, a fost nevoita sa salveze o sansa de breakMaria il cheama pe antrenorulInca o dubla greseala pentru Masha (0-15). Rusoaica nu joaca deocamdata pe masura tipetelor, insa totusi castiga punctul dupa o dreapta in afara terenului trimisa de Irina. Maria arata primele semne de tenis foarte bun: forehandul sau in cross scurt a gasit un unghi incredibil (30-15). Urmeaza un serviciu plasat: 40-15. Un duel de forehand este castigat de Irina: Masha a cautat linia, mingea s-a dus putin in afara (40-30). Inca o eroare a rusoaicei, si tot cu dreapta: 40-40. Game-ul s-a strans, ar putea fi o ocazie buna pentru Begu...Serviciul la exterior o ajuta pe rusoaica: are minge de game. Maria "apare" pe tabela de pe Caja Magica, este 2-1 in favoarea jucatoarei noastreIrina continua solid meciul: serveste puternic la teu: 15-0. Inca un serviciu foarte bun: 30-0. Begu se tine foarte bine de planul tactic: o deplaseaza pe rusoaica, iar defensiva Mariei cedeaza punct dupa punct (40-0). Kick-ul o deranjeaza pe Sharapova, iar game-ul este unul alb pentru BeguUn prim serviciu apasat al rusoaicei (15-0). Schimb mai intens, Irina cauta o lovitura castigatoare din defensiva, dar trimite in aut. Se vede de la primele puncte agresivitatea rusoaicei: sta aproape de baseline si face de cate ori este posibil pasul in teren. Se aude un "Bine, Irina!", dupa o eroare nefortata a rusoaicei (30-15). Sharapova forteaza cu "doiul" si apare si prima dubla greseala. Maria face pasul spre stanga, isi face loc si trimite imparabil cu dreapta inversa (40-30). Excelent retur al Irinei: rever in lung de linie, egalitate. Begu are lungime intr-o dreapta cu mult topspin, iar Sharapova nu mai poate returna - minge de break pentru Irina...Begu sta bine pe linia de fund, are picioarele "usoare", iar punctul ii revine: break al jucatoarei noastre - debut minunat de meci pentru BeguMaria a castigat tragerea la sorti si a ales sa serveascaAre in continuare multi fani rusoaica, numele sau a fost primit cu urale din tribune (multi sustinatori asiatici pentru Masha)Inevitabil, combinatia Kader Nouni - Maria Sharapova ne face sa ne gandim la finala de la Roland Garros din 2014...Cele doua jucatoare se afla la incalzireKader Nouni este arbitrul din scaun al acestei partide2017, Tianjin (turul I): 6-4, 6-2 pentru Sharapova2015, Wimbledon (turul III): 6-4, 6-3 pentru Sharapova2012, Madrid (turul I): 6-0, 6-3 pentru Sharapova.