Toni Nadal explică cum de mai este posibilă dominația lui Federer și Nadal - Antrenorul iberic dă vina pe noua generație: "Copiii sunt mai <răi> ca în trecut"

"În trecut, orice mare generație se la un moment dat cu ajutorul jucătorilor care veneau din urmă. Acum, acest lucru nu s-a mai întâmplat. Noua generație nu a fost în stare să o schimbe din temelii pe cea " -"Când am pătruns în circuitul profesionist îmi aduc aminte că pe lista celor mai buni din lume erau Andy (n.r. Roddick), Lleyton (Hewitt), David (Nalbandian), Guillermo (Coria) și Roger (Federer). Toți erau în jurul vârstei de 21 de ani.Juan Carlos (n.r. Ferrero - 23), Marat (Safin - 24), Carlos (Moya - 27) și Andre (Aggasi) formau deja generația care trebuia înlocuită. Atunci, cei tineri au devenit dominanți și au făcut schimbul din circuit""Diferența este că acum nu a venit nimeni din cei tineri să schimbe cu adevărat ceva (n.r. la nivel înalt - Grand Slam-uri). Cei mai buni din lume sunt tot aceiași de ani de zile: Federer (va face 37 de ani) și Nadal (va împlini 32), plus Novak (Djokovic) și Andy (Murray - cei doi voi face în mai 31 de ani)""Să ne mai uităm în urmă: Moya a câștigat singurul său Roland Garros la 21 de ani. Becker (n.r. Boris), Chung (Michael) au triumfat foarte tineri. Totul poate fi găsit acum la discreție (n.r face referire la rapiditatea cu care circulă orice informație în zilele noastre), pare ușoară munca, însă în orice esențialul trebuie să rămână esențial""Uită-te la realitate, nu putem să ne mințim. Zverev (n.r. Alexander) este un jucător foarte talentat al noului val, are deja 21 de ani. La această vârstă, Hewitt și Roddick erau deja numărul unu în lume, în timp ce Nadal avea deja trei Roland Garros-uri câștigate""Trăim o perioadă în care ciclul de schimbare în tenis a luat o mică pauză, iar modelele s-au schimbat. Totul nu mai înseamnă doar forță, peste toate este controlul. Dacă vreți, este pe undeva modelul de joc spaniol, argentinian, latin în general. Un joc al controlului și al luptei. Trebuie să te adaptezi la prezent, dar fără să scoți din calcul și trecutul" -"Eu cred că acest lucru (schimbarea de generații) nu s-a întâmplat din cauza modului diferit în care au crescut cei din noua generație. Ei se maturizează mai târziu. Trăim într-o eră a tehnologiei în care se pare că găsim , dar prin noi metode. Există tot felul de statistici, însă adevărul este unul singur: copiii sunt mai decât în trecut",pentru cei de la Libertad Digital.Revenind la cei doi titani, Nadal va putea fi urmărit în această săptămână la Masters-ul de la Madrid, apoi la cel de la Roma și în cele din urmă la Roland Garros.De cealaltă parte, Roger Federer se pregătește pentru sezonul de iarbă, elvețianul urmând să revină pe teren la turneul de la Stuttgart (se va disputa în perioada 11-17 iunie - pregătitor pentru Wimbledon). Pe lângă Stuttgart, recordmanul titlurilor de Grand Slam câștigate va mai juca (tot pe iarbă) la Halle.1. Roger Federer 202. Rafael Nadal 163. Pete Sampras 144. Roy Emerson, Novak Djokovic 125. Rod Laver, Bjorn Borg 11 etc.