WTA Madrid: Irina Begu vs Maria Sharapova se va disputa luni, după ora 14:30

După victoria entuziasmantă în fața letonei Jelena Ostapenko (favorita 5), Irina-Camelia Begu (36 WTA) va avea parte de un nou meci de foc la turneul de la Madrid. Jucătoarea noastră o va înfrunta pe Maria Sharapova (53 WTA), miza confruntării fiind calificarea în optimile de finală ale competiției din Spania. Partida se va disputa luni, după ora 14:30, putând fi urmărită în direct la Digi Sport 2.





Begu și Sharapova s-au mai întâlnit de trei ori în circuitul WTA, rusoaica având câștig de cauză de fiecare dată.



Sharapova vs Begu



2017, Tianjin (turul I): 6-4, 6-2 pentru Sharapova

2015, Wimbledon (turul III): 6-4, 6-3 pentru Sharapova

2012, Madrid (turul I): 6-0, 6-3 pentru Sharapova





"Irina Begu este o jucătoare cu un serviciu bun, are lovituri foarte puternice. Din câte îmi amintesc, am mai avut o înfruntare la Madrid și a fost foarte dificil. Condițiile de aici o avantajează, preferă să lovească mingea de sus. Trebuie să am grijă la acest aspect", a precizat Sharapova.



Programul de luni al jucătoarelor din România:





Arena "Manolo Santana" - meciurile încep la ora 13:00





Irina-Camelia Begu vs Maria Sharapova/ al doilea meci de pe această arenă, după confruntarea dintre Lucas Pouille și Benoit Paire.





Terenul 6 - meciurile încep la ora 15:00





Mihaela Buzărnescu/ Alizé Cornet (Franța) vs Andreja Klepac (Slovenia)/Maria Jose Martinez Sanchez (Spania) - primul meci de pe acest teren





Nicole Melichar (SUA) Kveta Peschke (Cehia) vs Irina-Camelia Begu/ Simona Halep - al treilea meci de pe acest teren, va începe în jurul orei 18:00 și poate fi urmărit în direct la Digi Sport 2.





Competiția de la Madrid poate fi urmărită în direct la Digi Sport.