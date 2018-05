Simona Halep și presa de tenis. Cronica formării Simonei, văzută prin ochii presei străine. Despre percepții și recunoaștere

E adevărat că diferențele culturale și de limbă îi fac pe jurnaliștii de limbă engleză să rateze uneori aspecte ale personalității și caracterului jucătorilor străini, dar când vine vorba de joc, viziunea celor mai buni dintre ei e de obicei clară și la obiect, tocmai pentru că nu au nicio implicare emoțională și văd lucrurile mai detașat.Cum a fost Simona Halep percepută de presa străină? După surpriza inițială – ascensiunea ei din 2013 a venit destul de brusc, în doar o jumătate de an – atitudinea generală a fost: ”da, frumos, dar să avem puțintică răbdare”. E logic. În tenis, și la fete și la băieți, în fiecare an apare câte o nouă ”senzație”; dacă reușește să se mențină acolo sus, asta e partea a doua. În timp ce-i recunoșteau calitățile evidente – un joc fluid, bazat pe deplasare deosebită și un rever cu două mâini foarte bun, jurnaliștii anglo arătau și către slăbiciuni: statură, serviciu, lipsa unui forehand cu care să facă puncte din spatele liniei de fund.Unora dintre noi poate că aceste evaluări ni s-au părut prea exigente, dar trebuie să înțelegem că acești oameni discută despre tenis într-un context, iar acest context sunt campioanele care au jucat și câștigat în trecut sau care joacă și câștigă în epoca noastră. Oricine vrea să fie în top va fi comparat cu topul, nu numai cel actual, dar și cel all-time. Crema cremelor, așa că standardele erau foarte ridicate. Simona trebuia să dovedească că este o jucătoare de top în toate sensurile: că are joc de top, mentalitate de top și constanță pentru a se menține acolo.Următorii ani au fost o călătorie către atingerea acestor obiective. Drumul nu a fost drept; progrese urmate de regrese, întreruperi cauzate de accidentări și de îndoieli, schimbări în echipă. Pe tot parcursul său, progresul i-a fost urmărit de presa străină cu același interes imparțial: Simona nu era ridicată în slăvi în mod special nici după ce petrecuse deja o perioadă considerabilă în Top 10. I se recunoștea jocul bun atunci când era cazul, dar nu i se treceau cu vederea eșecurile, mai ales acelea care veneau după evoluții dezamăgitoare în fața unor oportunități: Makarova la Australian Open, Pennetta la US Open, Konta la Miami. Într-un fel, analiștii așteptau încă înainte de a investi serios în acțiunile marca Halep. Ochiul lor experimentat vedea că Simona trece printr-o perioadă de creștere și că mai are nevoie să învețe, și despre ea și despre tenisul la cel mai înalt nivel.



