Halep, după victoria cu Makarova: "De fiecare dată când joc pe acest teren mă simt mai relaxată. Poate de aceea pot ajunge la cel mai bun nivel"

Simona Halep, liderul WTA, a declarat, duminică, după ce s-a calificat în turul doi la Madrid Open, trecând de Ekaterina Makarova, că se simte de fiecare dată relaxată la competiţia din Spania, pe terenul de acolo, şi poate de aceea reuşeşte să joace la cel mai bun nivel, scrie News.ro.



"Cred că a fost un meci bun, am jucat foarte bine. Poate ea nu a jucat la cel mai bun nivel al său, dar este o adversară dificilă de fiecare dată. A fost un meci bun şi un start bun. M-am simţit foarte bine pe teren, am simţit mingea, jocul. Îmi place să joc pe acest teren şi de fiecare dată când revin aici mă simt mai relaxată. Poate de aceea pot ajunge la cel mai bun nivel al meu de fiecare dată când joc aici. Sper să fiu la fel şi în turul următor", a spus Halep.



Ea a menţionat că a discutat după meci cu Darren Cahill, care i-a spus să continue la fel ca astăzi. “Am discutat cu Darren după meci, aproximativ cinci minute, mi-a spus că am jucat foarte bine, că nu are nimic de comentat, să continui la fel şi va fi bine”.



Simona Halep a învins-o, cu scorul de 6-1, 6-0, pe rusoaica Ekaterina Makarova, locul 32 WTA, calificându-se în turul al doilea al Madrid Open.



În faza următoare, Halep va întâlni o jucătoare belgiană, pe Elise Mertens, locul 19 WTA şi 19 victorii în 25 de meciuri disputate în 2018, sau pe Alison Van Uytvanck, locul 48 WTA.