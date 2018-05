WTA Madrid: Simona Halep vs Ekaterina Makarova 6-1, 6-0

Desfășurarea livetext a partidei Halep vs Makarova:







6:0 Makarova gaseste passing-ul pe forehandul Simonei (30-15), insa jucatoarea noastra face rost de prima minge de meci. Serviciu la exterior al romancei, iar Makarova returneaza in fileu. Victorie dupa numai 50 de minute pentru liderul mondial







5:0 Simona forteaza cu forehandul si mingea iese in afara terneului. Makarova are a doua sansa de a puncta pe tabela in acest set. Halep se opune cu o lovitura superb in lung de linie, egalitate. Makarova trimite din nou prea lung, a treia egalitate. Makarova rateaza o alta lovitura, rusoaica pare pierduta complet. Halep fructifica mingea de break si va servi pentru castigarea meciului







4:0 Makarova castiga un duel la fileu (0-15), dar urmeaza un serviciu perfect al Simonei. Inca o minge prea lunga a rusoacei (30-15). Halep comite eroare nefortata, dar reuseste sa inchida game-ul fara nicio emotie







3:0 La 0-40, Makarova vine foarte bine in apropierea fileului si salveaza prima minge de break. Halep returneaza apoi pe linie si se distanteaza la 3-0. Deplasarea Simonei este la cele mai inalte cote, iar rusoaica nu poate raspunde loviturilor precise trimise de romanca







2:0 Jucatoarea noastra continua sa joace excelent. Simona domina autoritar, ii cedeaza un singur punct rivalei sale si isi consolideaza break-ul







1:0 Setul al doilea a inceput cu Makarova la serviciu. Simona revine de la 0-30 si isi procura prima minge de break din acest set, insa nu reuseste sa o fructifice. Makarova o salveaza si pe cea de-a doua, cu o lovitura din apropierea fileului. Rusoaica este incomodata de returul Simonei si trimite in fileu, a treia minge de break. Halep profita si castiga al cincilea game consecutiv







Sorana Cirstea (35 WTA) a obtinut calificarea in turul al doilea al competitiei de la Madrid, dupa o victorie in trei seturi cu jucatoarea Katerina Siniakova (Cehia, 51 WTA), scor 6-4,2-6, 6-4.







6:1 O scurta bine plasata a rusoacei. Simona nu mai poate ajunge si Makarova beneficiaza de o noua minge de break. Liderul mondial o salveaza gratie serviciului, egalitate. Al doilea as al Simonei, care are sansa de a inchide primul set. Makarova rateaza returul cu forehandul, iar Halep isi trece in cont primul set, dupa numai 23 de minute de joc







5:1 Halep trimite superb in coltul terenului, iar Makarova nu reuseste passing-ul (15-0). Rever excelent in diagonala al Simonei, fara nicio sansa pentru adversara sa (30-15). O noua eroare a Ekaterinei, doua mingi de break pentru Halep. Romanca loveste superb in lung de linie si isi trece in cont un nou break





4:1 Halep serveste perfect si nu-i lasa nicio sansa rusoacei. Gamel alb reusit de liderul mondial, care a reusit si primul as al partidei. Makarova cere interventia antrenoarei sale







3:1 Makarova trimite in trei randuri in afara terenului, iar Halep are sansa unui nou break. Rusoaica reuseste sa salveze doua mingi de break, dar liderul mondial profita de cea de-a treia si se distanteaza pe tabela.







2:1 Romanca schimba directia foarte bine, iar Makarova nu mai poate returna (15-15). Pe un serviciu doi moale al Simonei, Makarova ataca bine cu forehandul (15-30). Rusoaica rupe ritmul cu o scurta, iar Halep nu mai poate pune mingea in teren (15-40). Makarova profita de prima minge de break si apare pentru prima data pe tabela







2:0 Simona o deplaseaza bine pe Makarova, care nu reuseste sa treaca mingea peste fileu (30-0). Rusoaica scapa mingea in afara terenului si Halep are trei mingi de break. Liderul mondial o fructifica pe prima si se impune la zero pe serviciul adversarei







1:0 Meciul a inceput cu Halep la serviciu. Primul punct ii revine Simonei, dupa ce rusoaica trimite in afara terenului. Romanca serveste foarte bine si o forteaza pe adversara sa greseasca (30-0). Vine si primul punct al Ekaterinei, dupa ce mingea trimisa de Halep se opreste in fileu. Halep loveste bine pe reverul rusoaicei si inchide fara emotii primul game al partidei







Julie Kjendlie est arbitrul din scaun al partidei







Halep si Makarova se afla la incalzire







Daneza Caroline Wozniacki (2 WTA) s-a calificat în runda a doua a turneului de la Madrid, după o victorie lejeră în fața Dariei Gavrilova (Australia, 24 WTA), scor 6-3, 6-1.







A doua zi a turneului "Premier Mandatory" de la Madrid programează duelul dintre Simona Halep (1 WTA) și Ekaterina Makarova (Rusia, 32 WTA). Campioana ultimelor două ediții ale competiției din capitala Spaniei o va întâlni pentru a șaptea oară pe Makarova, jucătoare pe care a învins-o de patru ori până acum. Partida va începe în jurul orei 14:00 și va fi transmisă în direct pe Digi Sport 2 și LiveText pe HotNews.ro.









Halep vs Makarova:



2018, Doha: 6-3, 6-0 pentru Halep

2017, Washington: 2-6, 6-3, 1-0 abandon Halep

2016, Indian Wells: 6-2, 6-4 pentru Halep

2015, Dubai: 6-3, 1-6, 7-5 pentru Halep

2015, Australian Open: 6-4, 6-0 pentru Makarova

Cine a câștigat turneul WTA de la Madrid de-a lungul timpului:



2017 - Simona Halep (7-5, 6-7(4), 6-2 cu Kristina Mladenovic)

2016 - Simona Halep (6-2, 6-4 cu Dominika Cibulkova)

2015 - Petra Kvitova (6-1, 6-2 cu Svetlana Kuznetsova)

2014 - Maria Sharapova (1-6, 6-2, 6-3 cu Simona Halep)

2013 - Serena Williams (6-1, 6-4 cu Maria Sharapova)

2012 - Serena Williams (6-1, 6-3 cu Victoria Azarenka) - singura editie disputata pe zgura albastra

2011 - Petra Kvitova (7-6(3), 6-4 cu Victoria Azarenka)

2010 - Aravane Rezai (7-2, 7-5 cu Venus Williams)

2009 - Dinara Safina (6-2, 6-4 cu Caroline Wozniacki)