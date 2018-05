​WTA Madrid: Simona Halep vs Ekaterina Makarova se va juca duminică, în jurul orei 14:00

Simona Halep (1 WTA) vs Ekaterina Makarova (32 WTA)/ al doilea meci de pe această arenă, după confruntarea dintre Daria Gavrilova și Caroline Wozniacki. Partida va începe în jurul orei 14:00 și va fi transmisă LiveText pe HotNews.ro.De-a lungul timpului, Halep și Makarova s-au întâlnit de șase ori, Simona câștigând în patru rânduri.2017, Washington: 2-6, 6-3, 1-0 abandon Halep2016, Indian Wells: 6-2, 6-4 pentru Halep2015, Dubai: 6-3, 1-6, 7-5 pentru Halep2015, Australian Open: 6-4, 6-0 pentru Makarova2013, New Haven: 6-1, 7-6(6) pentru Halep.Mihaela Buzărnescu (37 WTA) vs Maria Sharapova (53 WTA)/ al treilea meci de pe această arenă, nu va începe mai devreme de ora 14:30Sharapova a câștigat singura confruntare anterioară cu Mihaela Buzărnescu, în acest an, în primul tur de la Shenzhen (China), scor 6-3, 6-0.Sorana Cîrstea (35 WTA) vs Katerina Siniakova (51 WTA)/ primul meci de pe acest terenCîrstea și Siniakova s-au mai întâlnit o singură dată până acum, în 2017, în prima rundă a turneului de la Eastbourne (se dispută pe iarbă), jucatoarea noastră având câștig de cauză: scor 6-3, 6-2.Tot duminică, Marius Copil (locul 86 ATP) va evolua în turul al doilea al calificărilor pe tabloul masculin, cu spaniolul Jaume Munar (161 ATP), beneficiar al unui wild card, în al doilea meci de pe Terenul 4. Confruntarea va începe după ora 14:00.Competiția de la Madrid poate fi urmărită în direct la Digi Sport.