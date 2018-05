Live Text Irina Begu vs Jelena Ostapenko 6-3, 1-0

1:0 Setul al doilea a inceput cu Irina Begu la serviciu. Ostapenko rateaza returul pe serviciul doi al Irinei (15-15). Inca o eroare a letonei, insa Irina comite apoi prima dubla greseala din acest meci (30-30). Urmeaza un as al romancei, care inchide game-ul cu un al serviciu excelent.







6:3 La prima oportunitate, Irina Begu reuseste al doilea break din aceasta partida si pune capat primului set dupa 39 de minute de joc. Cu un retur excelent, Irina nu i-a lasat nicio sansa letonei, care a punctat o singura data in acest game







5:3 Irina variaza foarte bine loviturile, iar letona nu gaseste terenul (30-15). Lovitura superba in lung de linie a Jelenei (30-30), insa vine si replica Irinei: un as. Un nou serviciu cu mult kick al romancei, care se apropie la un singur game de castigarea primul set





4:3 Ostapenko reuseste de data aceasta sa isi castige serviciul fara emotii, desi a comis si o dubla greseala (prima din acest meci). Letona ramane la un singur game distanta de Irina, insa romanca are avantajul unui break







4:2 Irina joaca extrem de curajos, serveste bine si o forteaza pe adersara sa greseasca (40-0). Vine o scurta a letonei (40-15), insa game-ul se duce in contul jucatoarei noastre







3:2 Irina rupe foarte bine ritmul cu un slice (30-0). Urmeaza apoi o lovitura superba de dreapta in cross a romancei (40-0). Ostapenko reuseste sa salveze toate cele trei mingi de break ale Irinei, ultima cu ajutorul unui as (primul al partidei). Ostapenko vine la fileu si o surprinde pe Begu. Romanca anuleaza mingea de game a letonei cu un retur excelent (40-40). Ostapenko aseaza din nou mingea in coltul terenului si inchide game-ul dupa ce Irina a trimis in afara terenului







3:1 Ostapenko rateaza o lovitura de rever in lung de linie (30-15), insa raspunde apoi cu o lovitura in cross (30-30). Inca un retur perfect al letonei, fara nicio sansa pentru romanca. Begu este ajutata de serviciu si salveaza prima minge de break a Jelenei. Irina o plimba foarte bine pe letona, care trimite in fileu. Ostapenko anuleaza mingea de game a Irinei cu un retur imparabil (40-40). O noua sansa de break pentru Jelena, dupa o greseala a jucatoarei noastre. Irina salveaza si aceasta minge de break, gratie serviciului (40-40). Game-ul ii revine in cele din urma Irinei, profitand si de greselile letonei





2:1 Begu returneaza foarte bine, iar mingea trimisa de Ostapenko se opreste in fileu (15-30). Letona loveste perfect cu forehandul, iar defensiva Irinei cedeaza. Campioana de la Roland Garros apare pentru prima data pe tabela, dupa un game controlat in totalitate







2:0 Serviciu cu mult kick al Irinei (15-0). Jucatoarea noastra sta foarte bine in defensiva, iar letona trimite in afara terneului (30-0). Begu serveste perfect si reuseste primul game alb al partidei







1:0 Partida a inceput cu Ostapenko la serviciu. Letona scapa mingea in afara terenului, iar primul punct ii revine Irinei. Nici jucatoare noastra nu gaseste terenul (15-15). Serviciu foarte bun al Jelenei (15-30). Begu returneaza foarte bine, aproape de linia de fund a terenului, iar Ostapenko trimite afara (30-30). Irina loveste pe contre-pied si isi procura prima minge de break. Letona forteaza, iar primul game ii revine romancei







Cele doua jucatoare se afla la incalzire







Paula Viera Souza este arbitrul din scaun al partidei







Cap de serie numărul 8, Venus Williams a părăsit competiția de la Madrid încă din primul tur, americanca fiind învinsă de Anett Kontaveit (Estonia, locul 29 WTA), scor 3-6, 6-3, 6-2, după o oră și 54 de minute de joc.







Irina-Camelia Begu (36 WTA) este prima jucătoare din România care intră în "scenă" la turneul de categorie "Premier Mandatory" de la Madrid. Misiunea va fi una extrem de dificilă, Begu urmând să se dueleze cu Jelena Ostapenko (Letonia, 5 WTA), cap de serie numărul 5. Confruntarea dintre cele două jucătoare va avea loc pe arena "Manolo Santana", după ora 22:25, putând fi urmărită în direct la Digi Sport 2 și Live Text pe HotNews.ro.





Irina Begu a câștigat singura partidă anterioară cu jucătoarea din Letonia, în 2014, în FedCup: scor 6-3, 6-3.





Ostapenko a mai participat o singură dată la turneul de la Madrid, la ediția din 2016, fiind eliminată încă din primul tur (5-7, 0-6 cu Elena Vesnina). Begu a mai fost prezentă de cinci ori la competiția patronată de Ion Țiriac. Cea mai bună performanță a obținut-o în 2015 și 2016, când a ajuns de fiecare dată până în sferturile de finală. La ediția de anul trecut, Begu a fost eliminată în optimi (1-6, 5-7 cu Kiki Bertens).





Înaintea competiției din capitala Spaniei, Jelena Ostapenko a mai jucat pe zgură doar două partide, la turneul de la Stuttgart, cu Zarina Diyas și Karolina Pliskova, cedând în fața ultimei (scor 5-7, 7-5, 6-4). Rămâne de văzut cum se va prezenta letona la Madrid, având în vedere că se apropie Roland Garros, unde are de apărat trofeul.





Irina Begu are un bilanț pozitiv pe zgură în acest sezon: 6 victorii și două înfrângeri. Jucătoarea noastră a ajuns până în optimi la turneul de la Charleston (a fost învinsă de Daria Kasatkina, scor 6-2, 6-1) și s-a oprit în semifinale la Istanbul (învinsă de Pauline Parmentier, scor 6-3, 6-4).





Turul I, rezultatele înregistrate sâmbătă:





Karolína Plískova (CZE/N.6) - Elena Vesnina (RUS) 6-4, 6-2

Darya Kasatkina (RUS/N.14) - Qiang Wang (CHN) 7-5, 7-6 (8/6)

Caroline Garcia (FRA/N.7) - Dominika Cibulková (SVK) 6-1, 7-5

Petra Martic (CRO) - Svetlana Kuznetsova (RUS) 6-4, 6-2

Lara Arruabarrena (ESP) - Marta Kostyuk (UKR) 6-3, 4-6, 6-2

Julia Görges (GER/N.11) - Tímea Babos (HUN) 6-2, 6-4

Elina Svitolina (UKR/N.4) - Alizé Cornet (FRA) 6-2, 6-2

Kiki Bertens (NED) - Maria Sakkari (GRE) 6-4, 6-4

Kristina Mladenovic (FRA) - CoCo Vandeweghe (USA/N.12) 7-5, 6-0

Venus Williams (USA/N.8) - Anett Kontaveit (EST) 3-6, 6-3, 6-2.















