WTA Madrid: Partida Irina Begu vs Jelena Ostapenko se va disputa sâmbătă, după ora 21:30

Turneul de categorie "Premier Mandatory" de la Madrid va debuta sâmbătă, ultima întâlnire a zilei aducându-le față în față pe Irina-Camelia Begu (36 WTA) și Jelena Ostapenko (Letonia, 5 WTA), cap de serie numărul 5. Confruntarea dintre cele două jucătoare va avea loc pe arena "Manolo Santana", nu mai devreme de ora 21:30, putând fi urmărită în direct la Digi Sport 2.





Irina Begu a câștigat singura partidă anterioară cu jucătoarea din Letonia, în 2014, în FedCup: scor 6-3, 6-3.





Ostapenko a mai participat o singură dată la turneul de la Madrid, la ediția din 2016, fiind eliminată încă din primul tur (5-7, 0-6 cu Elena Vesnina). Begu a mai fost prezentă de cinci ori la competiția patronată de Ion Țiriac. Cea mai bună performanță a obținut-o în 2015 și 2016, când a ajuns de fiecare dată până în sferturile de finală. La ediția de anul trecut, Begu a fost eliminată în optimi (1-6, 5-7 cu Kiki Bertens).







Înaintea competiției din capitala Spaniei, Jelena Ostapenko a mai jucat pe zgură doar două partide, la turneul de la Stuttgart, cu Zarina Diyas și Karolina Pliskova, cedând în fața ultimei (scor 5-7, 7-5, 6-4). Rămâne de văzut cum se va prezenta letona la Madrid, având în vedere că se apropie Roland Garros, unde are de apărat trofeul.





Irina Begu are un bilanț pozitiv pe zgură în acest sezon: 6 victorii și două înfrângeri. Jucătoarea noastră a ajuns până în optimi la turneul de la Charleston (a fost învinsă de Daria Kasatkina, scor 6-2, 6-1) și s-a oprit în semifinale la Istanbul (învinsă de Pauline Parmentier, scor 6-3, 6-4).





Tot sâmbătă, Ana Bogdan va evolua împotriva Krstynei Pliskova, în ultimul tur al calificărilor. Meciul va începe după ora 15:00.



Se vor disputa sâmbătă:



Arena "Manolo Santana" - meciurile încep la ora 12:00



Alize Cornet vs 4-Elina Svitolina

Caroline Garcia vs Dominika Cibulkova

Marta Kostyuk vs Lara Arruabarrena





După ora 20:00



Anett Kontaveit vs 8-Venus Williams

Irina-Camelia Begu vs 5-Jelena Ostapenko



Arena "Arantxa Sánchez-Vicario" - meciurile încep la ora 12:00





Petra Martic vs Svetlana Kuznetsova/ al doilea meci de pe această arena, va începe după ora 13:30





După ora 17:00





Elena Vesnina vs 6-Karolina Pliskova

Kristina Mladenovic vs 12-CoCo Vandeweghe



Terenul 3 - meciurile încep la ora 12:00





Kiki Bertens vs Maria Sakkari/ al treilea meci de pe acest teren, va începe după ora 15:00

Timea Babos vs 11-Julia Goerges

Qiang Wang vs 14-Daria Kasatkina







Competiția de la Madrid poate fi urmărită în direct la Digi Sport.