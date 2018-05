​ATP Madrid: Novak Djokovic, duel cu Kei Nishikori în primul tur (Tabloul complet al competiției)

​Novak Djokovic și Kei Nishikori, finaliștii din 2016 ai turneului Masters de la Madrid, se vor întâlni în acest an în runda inaugurală, potrivit tragerii la sorți. Va fi confruntarea cu numărul 14 dintre cei doi jucători, Nole având până în prezent 11 victorii în fața japonezului. Alte partide din primul tur vor fi Pablo Carreno Busta vs Borna Coric, Jack Sock vs Pablo Cuevas sau Diego Schwartzman vs Adrian Mannarino.





Rafael Nadal (cap de serie numărul 1), Alexander Zverev (2), Grigor Dimitrov (3), Juan Martin Del Potro (4), Dominic Thiem (5), Kevin Anderson (6), John Usner (7) și David Goffin (8) vor evolua direct în turul al doilea.



Meciurile din primul tur:





Gael Monfils (FRA) vs Qualifier (jucător venit din calificări)

[WC]Pablo Andujar (ESP) vs Feliciano Lopez (ESP)

[13]Diego Schwartzman (ARG) vs Adrian Mannarino (FRA)

[9]Pablo Carreno Busta (ESP) vs Borna Coric (CRO)

Jan-Lennard Struff (GER) vs Qualifier

Mischa Zverev (GER) vs Qualifier

Julien Benneteau (FRA) vs Damir Dzumhur (BIH)

Karen Khachanov (RUS) vs Qualifier

[14]Tomas Berdych (CZE) vs Richard Gasquet (FRA)

[11]Roberto Bautista Agut (ESP) vs Jared Donaldson (USA)

Philipp Kohlschreiber (GER) vs Yuichi Sugita (JPN)

[WC]Roberto Carballes Baena (ESP) vs Qualifier

Robin Haase (NED) vs Hyeon Chung (KOR)

Daniil Medvedev (RUS) vs Kyle Edmund (GBR)

[10]Novak Djokovic (SRB) vs Kei Nishikori (JPN)

[15]Lucas Pouille (FRA) vs Benoit Paire (FRA)

Denis Shapovalov (CAN) vs Tennys Sandgren (USA)

Milos Raonic (CAN) vs Qualifier

[WC]Guillermo Garcia-Lopez (ESP) vs Ryan Harrison (USA)

Peter Gojowczyk (GER) vs Albert Ramos-Vinolas (ESP)

[12]Jack Sock (USA) vs Pablo Cuevas (URU)

[16]Fabio Fognini (ITA) vs Leonardo Mayer (ARG)

Fernando Verdasco (ESP) vs Paolo Lorenzi (ITA)

[WC]Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Qualifier





Aici poți citi o amplă prezentare a turneului de la Madrid.



Câștigători turneul masculin:



2017 - Rafael Nadal

2016 - Novak Djokovic

2015 - Andy Murray

2014 - Rafael Nadal

2013 - Rafael Nadal

2012 - Roger Federer

2011 - Novak Djokovic

2010 - Rafael Nadal

* Începând din 2009 s-a făcut trecerea de la hard la zgură

2009 - Roger Federer

2008 - Andy Murray

2007 - David Nalbandian

2006 - Roger Federer

2005 - Rafael Nadal

2004 - Marat Safin

2003 - Juan Carlos Ferrero

2002 - Andre Agassi



De știut despre turneul de la Madrid (masculin):



Cele mai multe titluri: Rafael Nadal (2005, 2010, 2013, 2014, 2017)

Cele mai multe finale: Rafael Nadal (8)

Cele mai multe titluri consecutive: Rafael Nadal (2)

Cele mai multe finale consecutive: Rafael Nadal (3)