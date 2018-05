Ilie Năstase: "Mare pierdere Serena Williams pentru Madrid, oricum pierdea în primul tur"

În urmă cu o lună de zile, Ion Țiriac a declarat pentru jurnaliștii de la Bild că "Serena are 36 de ani și 90 de kilograme" , omul de afaceri dorind să sublinieze faptul că tenisul feminin duce lipsă de o personalitate importantă.Răspunsul Serenei a venit zilele trecute în New York Times, fostul lider WTA precizând următoarele: "Voi vorbi cu el, credeți-mă. O să am o discuție cu el. Este un comentariu ignorant, o declarație sexistă. Poate că este un om ignorant".Bun prieten cu Țiriac, Ilie Năstase a comentat duelul verbal dintre omul de afaceri și fostul lider al clasamentului WTA.”Sunt ele (n.r. - jucătoarele din circuitul WTA) prea sensibile la vârsta asta, că sunt pe cale de retragere. Sunt doar nişte interpretări idioate. Ce putea să-i spună Ion Ţiriac, că arată bine? Dacă eşti slabă, eşti slabă, dacă eşti grasă, eşti grasă! El a făcut probabil o comparaţie între fetele care joacă acum în circuit şi Serena. Ce dacă nu va juca la Madrid? Ce pierdere... Oricum pierdea din primul tur. Ea nu face faţă pe zgură" -