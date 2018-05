Andrea Petkovic și ce se ascunde dincolo de strălucirea circuitului WTA: "Noaptea te surprinde mereu într-o cameră goală de hotel. Suntem atât de mult plecați în lume, încât ajungem să uităm de propriile mame"

"Sunt jucătoare profesionistă din 2007, iar de atunci am câștigat șase titluri. Angelique (n.r. Kerber, colegă de FedCup și compatrioată) este în circuit din 2003 și are 11 titluri. Nu trebuie să fii un mare matematician ca să îți dai seama că în 90% din cazuri săptămâna se termină cu o înfrângere. Acest lucru este diferit doar pentru Roger Federer (n.r. se referă la acest procentaj), însă el este de pe o altă planetă"Pe lângă sacrificiile pe care le presupune sportul de performanță la începuturi (lipsa copilăriei, departe de familie și prieteni), Petkovic vorbește și despre dificultățile pe care le întâmpini atunci când faci deja parte din circuitul profesionist."Toată lumea care are o viață și un loc de muncă, seara se întoarce acasă și se întâlnește cu familia, cu partenerul, poate ies într-un pub să își vadă prietenii. Acest lucru nu se întâmplă în tenis.În schimb, dacă joc rău și pierd, trebuie să explic motivele eșecului unor străini a căror muncă are legătură cu laptop-urile și camerele de luat vederi.După o zi cu multă lume în jur, noaptea te găsește într-o cameră de hotel goală. Suntem peste tot în lume începând din primele zile ale lui ianuarie și până la mijlocul lui noiembrie, este o odisee de 11 luni de zile. Dintr-o țară în alta, ne trezim mereu dimineața pe paturi ciudate de hotel, iar până am ajuns în luna mai a anului am uitat deja până și de mamele noastre",În vârstă de 30 de ani, nemțoaica a avut cele mai multe victorii într-un sezon în 2011 (n.r. 54), iar cea mai mare peformanță a sosit trei ani mai târziu: semifinala de la Roland Garros. Are 436 de succese în carieră și 285 de înfrângeri, adunând din tenis $6.723.743.