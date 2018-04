Patrick Mouratoglou, despre revenirea Serenei Williams în circuit: ”Are o mulțime de probleme, e clar că nu a fost pregătită din punct de vedere mental„

”Are un copil mic, are de asemenea o mulțime de probleme mari. Pe o parte din ele le-a prezentat și în conferințele de presă. Ceea ce e important e însă că își dorește să revină, muncește din greu pentru asta. A fost pe teren la Indian Wells și Miami, e clar că nu a fost pregătită din punct de vedere mental„ -”Are nevoie de mai mult timp, intenția ei este una clară: s-a întors ca să câștige mai multe Grand Slam-uri. Doar despre asta este vorba. A cucerit deja 23, dar vrea să bată recordul tuturor timpurilor (n.r. nu doar din era Open).Nu este un secret pentru nimeni că va fi incredibil de greu, dar merită, pentru că va rămâne veșnic în istoria tenisului”, a completatÎn acest moment, Serena are(7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon și 6 US Open), aflându-se pe locul doi în ierarhia tuturor timpurilor (nu doar era Open). A depășit-o pe Steffi Graf (22), dar se află cu unul în urma lui Margaret Court (24).Născută pe 26 septembrie 1981, Serena Williams a disputat doar patru partide de la revenirea în circuit: victorii cu Zarina Diyas (7-5, 6-3), Kiki Bertens (7-6(5), 7-5) și înfrângeri cu Venus Williams (3-6, 4-6) și Naomi Osaka (3-6, 2-6).Intr-o cariera de exceptie, Serena a reusit sa castige(din care), avand in dreptul ei 785 de victorii si 132 de infrangeri (bani castigati din tenis -).Antrenorul francez a făcut referiri și la Novak Djokovic, jucător a cărui revenire în circuit (după o accidentare la cot) nu a adus rezultatele așteptate de sârb și de fanii acestuia.„Cred că Novak a revenit mult prea repede în circuit, nu a avut accidentarea cu prea mult timp în urmă. A fost nevoit să ia o pauză pentru șase luni, a revenit, dar nu a funcționat.Mă bucur să-l văd din nou alături de el pe Marian Vajda (fostul și actualul său antrenor), au câștigat atâtea împreună. După părerea mea, Nole și-a pierdut modul de a gândi, încrederea, de aceea era și atât de bun, rămâne însă un incredibil luptător, sunt sigur că nu va renunța”, a conchis