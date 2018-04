VIDEO WTA Stuttgart: Karolina Pliskova a întregit tabloul semifinalelor (Meci maraton cu Jelena Ostapenko)

Pe zgura rapidă de la Stuttgart, Karolina și Jelena au profitat din plin de loviturile lor în forță. Diferența dintre cele două s-a făcut la nivel de câteva puncte, de concentrare în momentele importante.Superioară din punct de vedere al experienței, Pliskova a profitat de scăpările din jocul letonei și a reușit până la urmă să închidă meciul după două ore și 18 minute. Disputa s-a întins până târziu în noapte.Coco Vandeweghe vs Caroline Garcia (1-1 în meciurile directe)Karolina Pliskova vs Anett Kontaveit (nu s-au mai întâlnit până acum).Turneul de la Stuttgart are premii totale în valoare de $816.000 (categorie Premier), se dispută pe zgură (indoor), iar directorul competiției este Markus Guenthardt.