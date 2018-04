​LIVE Text Simona Halep vs Coco Vandeweghe 3-3

Fileul da senzatia ca se rupe atunci cand are "curajul" sa se opuna mingii la primul serviciu al lui Coco...Inghesuita la retur, Simona trimite cu reverul in fileu (0-15). Halep revine cu ajutorul serviciului (15-15). Simona serveste cu mult efect, pentru a nu-i da adversarei oportunitatea sa atace. Coco vine la fileu, acopera bine terenul si castiga punctul (15-30). Game dificil pentru Simona. Retur violent al lui Coco, se face 15-40. Primele sanse de break din acest meci. Din defensiva, Vandeweghe trimite un slice prea lung: 30-40. Pe o minge mai inalta trimisa de Simona, Vandeweghe forteaza cu reverul in cross lung, dar rateaza: egalitate. Serviciu perfect la exterior al Simonei: minge de 3-3. Neinspirata, Simona incearca un contre-pied cu o dreapta inversa, iar Coco nu o iarta: passing in lung de linie - egalitate. Coco isi arata vulnerabilitatea pe backhand, acolo trebuie sa forteze Halep...Cu emotii, Simona isi castiga serviciul. A salvat doua mingi de break, a trecut prin momente grele (3-3).In fata unei asemenea adversare, Simona nu are voie sa faca pasi gresiti la serviciu. Coco este sigura in game-urile de serviciu, schimburile desfasurandu-se dupa ritmul dictat de eaIn cross, Coco trimite puternic, prinde coltul terenului (a lovit plat), iar punctul ii revine (15-0). Cu un asemenea serviciu, sunt putine lucruri de facut la retur pentru Halep. Cand schimbul se prelungeste, Halep are prima sansa (30-15). Trimisa un metru in spatele baseline-ului, Simona rezista de trei ori la rand, dar pana la urma nu mai poate returna (40-15). La acest scor, Vandeweghe forteaza cu "doiul", iar punctul ii revine. Este 3-2 pentru jucatoarea din SUASimona continua sa servesca cu multa adancime, Coco nu poate returna (30-0). Apare si prima dubla greseala a Simonei (si a partidei). Un duel mai lung de pe mediana ii revine Simonei - nu i-a oferit ritm adversarei, iar Coco a gresit (40-15). Game bun al Simonei, pare intrata bine in meci, este 2-2Kader Nouni incearca sa ii determine pe spectatori sa isi ocupe mai rapid locurile, germana lui este una care rasuna in sala din StuttgartCoco se lasa foarte bine pe forehand, mingea pleaca cu o viteza foarte mare din racheta americancei. Timpul de reactie al Simonei este aproape de zero...Din dorinta de a scurta punctele, Vandeweghe trimite la limita, insa nu prinde terenul (15-15). De la fileu, Coco castiga punctul, insa a fost nevoie de trei lovituri pentru a trece in avantaj pe tabela (30-15). Inca o data americanca se grabeste, iar mingea ramane in plasa - 30 egal. Vandeweghe trimite cu "al doilea" cam cum trimite Simona cu primul serviciu (40-30). Coco isi castiga game-ul de serviciu si conduce acum cu 2-1. Va fi foarte important ca Halep sa fie inspirata si activa la retur, acolo poate fi cheia partideiSimona trimite cu adancime, Coco nu mai poate returna. Inca un serviciu bun, 30-0 pentru Halep. Vine si primul as al numarului unu mondial (40-0). Din deplasare, Simona trimite in forta, dar rastoarna batul care sustine fileul (40-15). Dupa un retur bun, Coco inchide punctul in partea de teren libera (40-30). Multe lovituri castigatoare in acest debut de partida. Egalitate, Coco are un forehand care ar putea pune probleme si in circuitul ATP...Dupa doua schimbari de directie, Simona castiga punctul - Coco nu este cea mai buna din lume la capitolul deplasare. Egalitate, retur violent al americancei. Simona nu "scapa" de acest game. Retur in lung de linie blocat perfect...Ce reusita din partea Simonei! Game muncit din greu de Halep, este 1-1Coco incepe meciul...cum altfel...cu un as (15-0). Simona incearca sa schimbe directia de lovire, cu scopul clar de a nu-i permite advesarei sa-si puna in valoare foarta fizica. Apare si al doilea as (40-15). Americanca este nemiloasa la serviciu. Coco este pe val, game-ul de debut este unul de control pentru VandewegheKader Nouni este arbitrul din scaun al partideiSimona pare "copil de mingi" pe langa Coco (1,68 metri vs 1,85 metri)Impresionanta sala din Stuttgart, au intrat in arena cele doua jucatoare. Avantaj important din punct de vedere fizic pentru americanca. Vom vedea cat de mult va conta insa pe teren...Coco este una adevărat personaj în circuitul WTA. Americanca poate alterna cu o ușurință debordantă meciurile foarte bune cu înfrângerile surprinzătoare. De asemenea, poate fi simpatică pe teren (râde, glumește uneori cu arbitrii sau cu spectatorii), însă are și momente în care își varsă din plin nervii pe rachetele sale.Îi place să joace mai mult pe hard, lucru lesne de înțeles dacă ne uităm la câtă forță poate să genereze pe teren (profită din plin de cei 1,85 metri). Este antrenată de Path Cash, iar până acum nu a avut rezultate fantastice în sezonul 2018.A pierdut în runda inaugurală la Australian Open (depășită de Timea Babos), în turul doi la Indian Wells (cu Maria Sakkari) și tot în turul doi și la Miami (cu Danielle Collins).Până în sferturile de la Stuttgart, Coco a trecut de Sloane Stephens (categoric, 6-1, 6-0) și de ”coșmarul” Simonei de la competiția germană indoor - Laura Siegemund (campioana en-titre).Zgura de la Stuttgart (mai dură, mai rapidă) ar putea constitui un avantaj pentru puternica Vandeweghe. Rămâne de văzut însă în ce măsura Halep va fi capabilă să dicteze ritmul și să o ”plimbe„ pe adversară dintr-un colț în altul pentru a-i mai ”fura„ din forța loviturilor.Turneul de la Stuttgart are premii totale în valoare de $816.000 (categorie Premier), se dispută pe zgură (indoor), iar directorul competiției este Markus Guenthardt. Cap de serie numărul unu este Simona Halep, pe lista favoritelor mai aflându-se Garbine Muguruza, Elina Svitolina și Jelena Ostapenko.În 2017, Halep a ajuns până în semifinale la Stuttgart, acolo unde a fost învinsă de Laura Siegemund.