​WTA Stuttgart: Garbine Muguruza şi Angelique Kerber au abandonat în optimi (Rezultate complete)

​Spaniola Garbine Muguruza (locul 3 WTA), cap de serie numărul 2, şi germana Angelique Kerber (locul 12 WTA) au abandonat partidele pe care le-au disputat, joi, în optimile de finală ale turneului de categorie "Premier" de la Stuttgart. Elina Svitolina, Jelena Ostapenko și Elina Svitolina s-au calificat, printre altele, în sferturile competiției.







Kerber a acuzat o accidentare la coapsa dreaptă în meciul cu Anett Kontaveit (31 WTA) şi s-a retras la scorul de 6-2, 2-0 pentru jucătoarea din Estonia, după aproape 40 de minute de joc.



Muguruza a abandonat după primul set al partidei cu Anastasia Pavlyuchenkova (27 WTA), din cauza unor probleme la spate. Rusoaica își adjudecase primul act cu 7-5, după 45 de minute de joc.





Dacă Muguruza şi Kerber ar fi câştigat meciurile de joi, ele s-ar fi întâlnit în seferturi.





Rezultate optimi:





Coco Vandeweghe (USA) - Laura Siegemund (GER) 6-4, 4-6, 6-3

Elina Svitolina (UKR/N.3) - Markéta Vondroušová (CZE) 2-6, 6-1, 3-2 (abandon Vondroušová)

Caroline Garcia (FRA/N.6) - Marta Kostyuk (UKR) 6-1, 3-6, 7-5

Karolína Plíšková (CZE/N.5) - Veronika Kudermetova (RUS) 7-6 (7/4), 6-3

Jelena Ostapenko (LAT/N.4) - Zarina Diyas (KAZ) 6-3, 6-0

Anett Kontaveit (EST) - Angelique Kerber (GER) 6-0, 2-0 (abandon Keber)

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) - Garbiñe Muguruza (ESP/N.2) 7-5, 0-0 (abandon Muguruza)





Program sferturi (se vor disputa vineri):





Halep vs Vandeweghe/ de la ora 14:30

Svitolina vs Garcia/ după ora 16:00

Pliskova vs Ostapenko/ de la ora 19:30

Kontaveit vs Pavlyuchenkova/ după ora 21:30





Turneul de la Stuttgart are premii totale în valoare de $816.000 (categorie Premier), se dispută pe zgură (indoor), iar directorul competiției este Markus Guenthardt. Cap de serie numărul unu este Simona Halep, pe lista favoritelor mai aflându-se Garbine Muguruza, Elina Svitolina și Jelena Ostapenko.



În 2017, Halep a ajuns până în semifinale la Stuttgart, acolo unde a fost învinsă de Laura Siegemund.