​LIVE Text Simona Halep vs Magdalena Rybarikova 4-6, 0-0

Setul al doilea a inceput (la fel ca si primul) cu Simona la serviciu. Dintr-o pozitie nu neaparat confortabila, Halep trimite foarte bine cu o dreapta inside-in (15-15).Magalena continua sa serveasca ca din tun (15-15). Simona nu inchide punctul de la fileu, desi a avut ocazia, iar adversara a taxat-o in lung de linie (30-15). Vine insa un retur castigator, cu o dreapta inversa a Simonei (30-30). Halep are pana acum 10 lovituri castigatoare (Magdalena doar sase). Pe serviciul doi, slovaca risca si pune mingea pe linie: sansa de set pentru Rybarikova. Simona forteaza un forehand in lung de linie (pe partea mai inalta a fileului), iar mingea nu trece: setul ii revine slovacei, scor 6-4O problema la spate pentru Simona, a cerut ajutorul fizioterapeului in pauza dintre game-uriInca un aut din partea Simonei, totusi parca prea multe cadouri...Rateaza si Rybarikova (30-15). Halepe face si spectacol: ajunge la o scurta, atinge fin mingea si o lasa in apropierea fileului - publicul a gustat momentul. Magdalena ramane in game, dupa o venire inspirata la fileu (40-30). Pana la urma, liderul mondial isi castiga serviciul, este 5-4 pentru adversaraMingile noi o ajuta si mai mult la serviciu pe Magdalena (de parca ar fi avut nevoie). Reverul lung al Simonei trimite mingea pe tusa, iar slovaca nu mai poate returna (15-30). Halep cauta coltul terenului, insa nu-l gaseste (30-30). Serviciu bun, la exterior, Magdalena are acum minge de 5-3. Lasata usor pe spate, slovaca trimite in aut, a lovit dezechilibrata - egalitate. Arbitrul de linie striga ca din gura de sarpe, mingea a fost in aut - ce sansa a ratat Halep. Se face pana la urma 5-3, acum Simona va servi sub presiune, miza fiind ramanerea in primul setSimona vine la fileul, insa rateaza un voleu (0-15). Dreapta inside-in isi face treaba, Halep egaleaza la 15. A doua dubla greseala, Halep ii da o mana de ajutor adversarei. Atac in afara terenului, Simona trebuie sa salveze doua mingi de break (15-40). Rybarikova face break-ul, dupa inca un atac al Simonei care nu prinde terenul. Slovaca va servi cu mingi noi in game-ul urmator. A fost un game in care Halep a fost darnica, facand mai multe cadouri (adversara le-a primit cu mare drag)Si daca nu ai fi atent la meci, tot ti-ai da seama cine castiga punctul, dupa reactia unei parti a publicului (zgomotosi mai suntem ca neam). Desi pare firava (are alura de fotomodel), Magdalena trimite cu mare putere serviciul (nimic de facut pentru Halep). Mingea prinde o viteza foarte mare, este insa stiut faptul ca la Stuttgart este o zgura mai tare (favoriteaza jucatoarele cu o forta fizica superioara)Dupa ce a facut superb tranzitia din defensiva in ofensiva, Magdalena a fost pasata magistral de Halep cu ajutorul unui forehand in lung de linie. O dreapta cu mult topsin prinde coltul terenului, slovaca a crezut ca este aut (efectul a ajutat mingea sa cada pe linie). La 30-0, Rybarikova trimite un retur direct castigator (30-15). Simona conduce insa urmatorul punct, se face 40-15. Un serviciu puternic ii aduce punctul liderului mondial, se modifica inca o data tabela in favoarea ei (3-2)Revenim la tenis: Magdalena serveste impecabil, ai crede pentru moment ca se joaca pe o suprafata hard (30-0). Inca o minge castigata fara mare efort: tot serviciul are meritul (40-0). Rybarikova ajunge la o contra scurta, dar banda fileului tine cu liderul mondial (40-15). Nu a fost un game in care Simona sa poata sa faca prea multe: adversara a trimis puternic cu "primul"Inapoi in timp: in sala se aude melodia celor de la O-Zone - "Dragostea din tei". Parca a trecut o vesnicie de la acele momenteHalep face pasul in fata si inchide punctul cu un voleu drive. Prinsa pe un usor contre-pied, slovaca returneza in fileu (30-0). Din deplasare, Simona gaseste un forehand in lung de linie perfect: 40-0. Isi face loc in arena si prima dubla greseala a Simonei. Este urmata insa de un as (c-asa-i in tenis). "Diesel-ul" s-a pus in miscare, Halep conduce pentru prima data pe tabelaSimona are multi sustinatori si la acest meci, se aud puternic dupa fiecare punct castigat de aceasta. Inca un slice bine executat de Magdalena, iar Halep este incomodata (15-15). Va fi nevoie de mare atentie la mingile invartite trimise de slovaca. Un serviciu pe corp o incomodeaza pe Simona (30-15). Dupa ce si-a facut avantaj tot cu serviciul (la teu), slovaca rateaza complet o dreapta inside-out. Simona nu este convingatoare din apropierea fileului, insa Magdalena o iarta: minge de rebreak. Hotarata la retur, Halep fructifica sansa si isi ia serviciul inapoiA inceput partida cu Simona la serviciu. Primele doua puncte ii revine slovacei, cele doua inca se studiaza. Urmeaza un serviciu care face diferenta (15-30). O prima dreapta inside-in castigatoare pentru Halep (30-30). Pe o venire la fileu cu slice-ul, Rybarikova fructifica prima sansa de break. A fost un game in care slovaca si-a pus foarte bine in valoare slice-ul de rever si jocul de fileuAlison Hughes este arbitrul din scaun al partidei. Este una din cele mai respectate din circuitMagdalena este o jucatoare care stie sa foloseasca foarte bine avantajul slice-ului. In acelasi timp insa, nu este o sportiva care sa fi avut mari rezultate de-a lungul carierei pe zgura. Nu trrebuie insa uitat faptul ca in runda inaugurala a trecut de Daria KasatkinaA inceput incalzireaRybarikova a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca. In aceste conditii, Halep va incepe partida din turul al doilea la serviciuCele doua jucatoare se afla deja in arena centralaCinci întâlniri directe au bifat până acum cele două sportive, scorul fiind 3-2 în favoarea Simonei.Turneul de la Stuttgart are premii totale în valoare de $816.000 (categorie Premier), se dispută pe zgură (indoor), iar directorul competiției este Markus Guenthardt. Cap de serie numărul unu este Simona Halep, pe lista favoritelor mai aflându-se Garbine Muguruza, Elina Svitolina și Jelena Ostapenko.În 2017, Halep a ajuns până în semifinale la Stuttgart, acolo unde a fost învinsă de Laura Siegemund. Mai multe detalii aici.