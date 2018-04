Cluj-Napoca: Ivanisevic și frații Bryan, invitații de gală ai unui turneu demonstrativ în luna iunie

Nume mari ale tenisului mondial, precum fostul jucător croat Goran Ivanisevic, frații Bob şi Mike Bryan, dar şi Andrei Pavel, Florin Mergea şi Adrian Ungur au confirmat participarea la demonstrativul de tenis din cadrul evenimentului Sports Festival, care va avea loc în perioada 14-17 iunie, la Cluj-Napoca.





Cea mai bună pereche din istoria tenisului de dublu masculin, lideri mondiali la dublu timp de 10 ani, cu 116 titluri ATP în palmares şi 6 Grand Slam-uri, fraţii Bryan se întâlnesc în teren la Cluj cu Florin Mergea, Andrei Pavel, Adrian Ungur, trei dintre cei mai buni jucători de tenis din România.



Un alt model al tenisului mondial prezent la demonstrativ, croatul Goran Ivanišević, a urcat până pe locul 2 în clasamentul ATP, are un Grand Slam şi 22 de trofee în palmares.



Sala Polivalentă din Cluj va găzdui în 15 iunie întâlnirea dintre cele două echipe.



Formatul demonstrativului Team Romania vs. Team World cuprinde meciuri la simplu şi dublu:



Pavel vs Ivanisevic



Pavel & Ungur vs Ivanisevic & Bryan



Bob & Mike Bryan vs Pavel & Mergea



Bilete pentru demonstrativul de tenis din 15 iunie s-au pus în vânzare pe www.sportsfestival.com / www.entertix.ro / www.bilete.ro. 1.500 de bilete vor fi disponibile în regim de early bird, cu preţuri de 35 lei, 50 lei, 120 de lei. Tot în cadrul Sports Festival va avea loc şi confruntarea dintre legendele fotbalului. Un demonstrativ între Generaţia de Aur şi Barcelona Legends este programat pe 16 iunie pe Cluj Arena, la care s-au vândut deja 9.000 de bilete.



"Suntem încântaţi că venim în România în această vară pentru Sports Festival. Jucăm turnee de aproape 20 de ani acum şi am fost norocoşi să devenim prieteni cu mai mulţi jucători români de-a lungul anilor. În plus, Goran este o legendă vie, o să fie distractiv să jucăm din nou cu el. Am auzit lucruri minunate despre România şi suntem recunoscători pentru această oportunitate", au spus fraţii Bryan.



"Ar fi bine ca Andrei să se antreneze. De dragul vremurilor pe care le am petrecut împreună în circuit sper să facem un meci frumos, în care eu să aduc punctul pentru echipa mea", a afirmat Goran Ivanisevic.



"Atmosfera de Cluj e unică. E ceva ce nu nu am trăit cât am fost jucător de Cupa Davis. Sper ca în iunie să mă bucur şi eu de acest public minunat şi să câştige echipa României editia 1 a festivalului", a declarat Andrei Pavel, în timp ce Florin Mergea a spus: "Nu puteam rata o întâlnire cu fraţii Bryan. Vin pe jos până la Cluj dacă e nevoie".



Sports Festival oferă publicului posibilitatea de a experimenta sportul alături de campioni şi prin a fi parte din competiţii sportive de amatori au semiprofesionişti, antrenamente, vizionări de meciuri, de a învăţa regulile unui sport nou, de a profita de infrastructura pe care organizatorii o pun gratuit la dispoziţia lor. Peste 20 de sporturi vor fi regăsite în cadrul festivalului, printre care: fotbal, tenis, handbal, baschet, beach voley, tenis de masă, golf, oină, atletism.