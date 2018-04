Novak Djokovic se destăinuie: "Ultimele 15 luni au fost un adevărat coșmar, a trebuit să mă reinventez"

S-ar putea să te intereseze și:

"Ultimele 15 luni au fost un adevărat coșmar pentru mine. A trebuit întâi să înțeleg situația în care mă aflu, iar apoi să mă obișnuiesc cu asta. Am făcut de asemenea și greșeli, cea mai mare fiind aceea de a reveni mai devreme, fără să fiu pregătit. Am făcut-o însă din dorința foarte mare de a reveni pe teren" -"Totul este un proces din care înveți, face parte din școala vieții cum se spune. Încerc să fiu cât mai conștient de acest lucru. Nu am jucat prea multe partide oficiale în ultima perioadă, iar gândul meu este să fiu cât mai mult pe teren fără să mă gândesc la problemele de la cot" -"Pe termen scurt îmi doresc să mă simt pregătit din punct de vedere fizic și să ajung din nou la cel mai bun nivel al meu. Sunt lucrurile cu care mă trezesc în minte în fiecare zi, iar în jurul acestor gânduri vreau să îmi construiesc strategia.Pe termen lung vreau să câștig din nou turneele mari (n.r. Grand Slam-uri) și să revin pe locul întâi în lume. Am fost în această poziție de mai multe ori în ultimii cinci-șase ani. A fost perioada mea cea mai bună de până acum. Eu cred că pot reveni acolo" -"Cred că cel mai important este să ai un obiectiv pe termen lung, acest lucru îți dă claritate în gândire, știi pentru ce și cum să muncești", a adăugatUltimul turneu major câștigat de Novak Djokovic este ediția din 2016 a Roland Garros-ului (de altfel singurul titlu al sârbului de la Paris).Nole se află pe locul cinci în clasamentul tuturor timpurilor în ceea ce privește săptămânile în care s-a aflat pe locul 1 în lume (223 de săptămâni). Lider detașat se menține Roger Federer (308).În vârstă de 30 de ani (va împlini 31 pe 22 mai 2018), Djokovic se poate lăuda cu 12 titluri de Grand Slam (6 Australian Open, un Roland Garros, trei Wimbledon-uri și două US Open).În acest sezon, Novak are 5 victorii și 4 înfrângeri. Sârbul va evolua în această săptămână la turneul ATP de la Barcelona (de categorie 500).Pentru a ne readuce aminte la ce nivel a fost Nole în anumite momente, este suficient să spunem următoarele: în 2015 sârbul a avut doar 5 înfrângeri (și 78 de victorii), în 2011 a avut 6 meciuri pierdute (și 70 de victorii), iar în 2014 a avut doar 8 meciuri în care a fost depășit (și 61 de victorii).