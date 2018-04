VIDEO WTA Stuttgart: Se tot adună înfrângerile pentru Maria Sharapova - Invinsă de Caroline Garcia după un meci maraton de două ore și 45 de minute

Beneficiară a unui wild card, Masha a "furat" startul în primul set, rusoaica dominând disputa indoor. Cu un tenis feroce, Maria a produs multe lovituri câștigătoare, reverul în lung de linie fiind în câteva rânduri impresionant (6-3).Cu mintea mult mai liniștită, Caroline a revenit în setul al doilea, profitând și de o ușoară stare de oboseală fizică arătată de rusoaică. Garcia a condus cu 4-2, a fost egalată, iar apoi a fost din nou aproape de câștigarea setului la 5-4. A avut nevoie până la urmă de tiebreak (câștigat la 6) pentru ca frunțuzoaica să "supraviețuiască" și să trimită disputa în decisiv.Ambiționată de pierderea setului, Maria a început hotărâtă setul al treilea, avantajul ei fiind la un moment dat de 2-0. Fără prea multe meciuri oficiale în picioare, rusoaica nu a putut menține ritmul, iar Caroline a împins-o pas cu pas pe adversară pe "marginea prăpastiei". Mai întâi, Garcia a egalat la doi, iar apoi a trecut pentru prima dată în decisiv la conducere (3-2).În spatele unui forehand cu variație (a trimis când cu mult topspin și a deschis terenul, cand plat cu o forță impresionantă), Caroline a dictat ritmul și a trimis-o la colț pe Maria, precum în box. Rusoaica a fost nevoită să lovească tot mai mult din deplasare, iar break-ul a apărut la 4-4.A fost momentul decisiv al partidei, victoria conturându-se la a doua minge de meci (6-4), după două ore si 45 de minute de la primul punct jucat. Este prima victorie pe teren a Carolinei împotriva Mariei (mai are una prin neprezentare în 2015, la Acapulco) în cinci întâlniri directe.În 2018, Sharapova are cinci victorii și cinci înfrângeri, mult sub ceea ce și-ar fi dorit fostul lider mondial de la sezonul în curs.Turneul de la Stuttgart are premii totale în valoare de $816.000 (categorie Premier), se dispută pe zgură (indoor), iar directorul competiției este Markus Guenthardt. Cap de serie numărul unu este Simona Halep, pe lista favoritelor mai aflându-se Garbine Muguruza, Elina Svitolina și Jelena Ostapenko.În 2017, Halep a ajuns până în semifinale la Stuttgart, acolo unde a fost învinsă de Laura Siegemund. Mai multe detalii aici.