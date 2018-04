Ion Țiriac pentru Sky Sport: "Tenisul nu va intra în criză după retragerea lui Federer şi Nadal"

Ţiriac a subliniat că sportul este "mai puternic" decât marii campioni. În opinia sa, Federer şi Nadal, care a câştigat pentru a 11-a oară turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, "au schimbat lumea".Românul prevede un viitor strălucit pentru tenis. Întrebat cum va arăta viitorul acestui sport fără Nadal şi Federer, Ţiriac a amintit că tenisul a supravieţuit retragerii unor jucători ca australienii Rod Laver, Ken Rosewall sau Roy Emerson, americanul Jimmy Connors sau românul Ilie Năstase."Mi-aţi pus aceeaşi întrebare acum patruzeci de ani, dacă tenisul va rezista fără Laver, Rosewall, Emerson şi toţi ceilalţi. Acum treizeci de ani am fost întrebat ce se va întâmpla fără Connors sau Năstase", a spus Ţiriac."Federer şi Nadal au schimbat lumea, dar nu şi sportul. Amândoi sunt jucători mari, dar sportul a fost întotdeauna mai puternic", a adăugat el.Nadal, care are 31 de ani, şi Federer, cu cinci ani mai în vârstă, au câştigat împreună ultimele cinci turnee de Grand Slam (două Australian Open, un Roland Garros, un Wimbledon și un US Open).