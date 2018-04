Povestea unei lovituri de succes - Toni Nadal: "Nu am fost de acord cu forehandul peste cap al lui Rafa. Am văzut cum se antrena Federer și am învățat"

"Îmi aduc aminte cum a început totul, momentul în care Rafael a lovit pentru prima dată mingea de tenis. Amintirea primei zilei îmi este destul de proaspătă. Avea trei ani și a venit alături de tatăl său la Tennis Club din Manacor. Am schimbat câteva mingi cu el, totul a fost bine" -Sursa foto: colaj PinterestAi putea crede că totul a fost calculat, iar rezultatul a fost pus în lovitura de forehand cu atâta topspin. A venit însă de fapt din dorința de a-i ține pe adversarii mult mai puternici din punct de vedere fizic la distanță, într-o zonă din care nu își puteau face jocul de regularitate. Vorbim, desigur, despre forehandul peste cap al lui Rafael Nadal."Totul a venit natural, mă refer aici la evoluția din jocul lui. Am pornit de la început cu o idee clară. Când Rafael era tânăr, undeva la 8, 9, chiar și 10 ani, i-am inoculat ideea unui tenis de o mare intensitate. Era foarte agresiv la primii ani din tenis, lovea mingea rapid și puternic. Totul s-a schimbat când a început să joace în circuit, atunci când a fost nevoit să înfrunte adversari mai mari de vârstă, mai puternici și cu o experiență vastă.El nu era atât de puternic fizic precum erau adversarii. Copleșit de cei din terenul advers, el (n.r. Rafael) a început să lovească mingea chiar și așa (n.r. arată gestul lovirii cu racheta peste cap, exact cum trimite de multe ori Nadal cu ajutorul forehand-ului) -(A fost măsura lui Rafa de protecție împotriva celor puternici - efectul cu care trimitea mingea îi ținea departe pe adversari de zona de confort)."După ce a început să lovească mingea în acest fel (n.r. ducând racheta peste cap), a câștigat multe meciuri. Nu am spus foarte des acest lucru, dar nu sunt neapărat de acord cu acest procedeu. Eu sunt adeptul lovirii forehand-ului în mod clasic, normal. Odată cu trecerea anilor, jocul său a evoluat, iar această lovitură a devenit o armă" -"Astăzi nu mai sunt antrenorul lui, deci totul s-a schimbat. Da, chiar și eu m-am schimbat de-a lungul anilor cât am stat lângă el. Nu doar ca antrenor, ci și ca om. Eu nu cred ca există cineva care să nu schimbe acolo (n.r. în circuit). Dacă faci ceva din plin și nu evoluezi există două explicați: ori nu-ți place ceea ce faci, ori ești un pic pe dinafara (și e cazul să renunți)" -De-a lungul carierei, Toni a căutat să-și îmbunătățească tehnicile de a lucra. A tras cu ochiul la toți cei ai vremii, chiar el recunoscând că i-a studiat la antrenamente pe Roger Federer, Novak Djokovic, David Ferrer sau Andy Murray."Când eram antrenor în Mallorca, ma foloseam în mare parte de informațiile pe care le aveam din Insulele Baleare (n.r. nu exista ajutorul internetului precum în ziua de azi). După ce am intrat în circuit (n.r. ATP), am urmărit cum se antrenează Federer, Djokovic, Ferrer, Murray. Iar dacă te uiți puțin, nu ai cum să nu înveți puțin. Deci, asta am făcut (n.r. i-a studiat pe adversari și încercat să ia tot ce e mai bun de la ei)" -"Când Rafael a câștigat primul Roland Garros (n.r. în 2005), a fost ceva uimitor pentru noi. Toată lumea când este la începuturi în tenis visează la câștigarea unui Grand Slam. Pentru noi (n.r. spaniolii), Roland Garros este ceva cu adevărat special (n.r. cresc de mici pe zgură, suprafață existentă la competiția de la Paris), acesta este marele nostru țel, să fim campioni aici" -"Întotdeauna am stabilit obiective pe termen lung. Acestea nu au fost neapărat greu de îndeplinit, pentru a nu pune deja o presiune suplimentară. În primii ani, obiectivul a fost să intre în circuitul ATP. Apoi să fie în primii 800 când avea 15 sau 16 ani. Apoi am trecut la nivelul următor: să fim la turneele mari, acolo unde să câștigăm mai mult de un meci, să legăm niște victorii. După doi ani în circuit, obiectivul s-a schimbat: Rafael să intre între primii opt din lume. Totul a fost făcut pas cu pas, meci cu meci""Când Rafa a câștigat primul titlu de Grand Slam (la Roland Garros), mi-a venit imediat în minte Bjorn Borg (campionul suedez are șase titluri la Paris). Pentru mine, el a fost cel mai bun din istorie pe zgură. Cel puțin, înainte de Rafa, acum nu știu...După primul (n.r. titlu), nu mă gândeam că va ajunge la zece (performanță bifată în 2017).Când a apărut al doilea (n.r. titlu la Paris), am început să mă gândesc la al treilea, și tot așa. I-am spus lui Rafa: ești mare favorit aici, trebuie să încerci să câștigi. După al nouălea, în 2014, a urmat o perioadă de trei ani în care am avut probleme, iar Rafa nu s-a mai impus la Paris. După ce am plecat (în 2017, când a anunțat ca nu va mai fi antrenorul lui Nadal), am spus că Rafa va câștiga din nou la Roland Garros. Primul lucru pe care l-am făcut după ce a luat încă o dată trofeul a fost să-l sun și să-i aduc aminte că am avut dreptate" -"Eu spun că are puterea să-l câștige pe al 11-lea (n.r. Roland Garros), asta nu înseamnă însă că o va și face, vom vedea. Este însă un obiectiv pe care el știe că-l poate îndeplini. Când a câștigat prima dată la Paris, i-am spus următoarele: e foarte bine că ai luat trofeul, însă deja trebuie să te gândești ca la anul, când te vei întoarce, acest trofeu nu va mai însemna nimic. O vei lua de la capăt cu , cu emoțiile atunci când vei debuta în competiție. Totul este la fel cu fiecare ediție",A luat decizia de a nu mai merge alături de Rafa în circuit în februarie 2017, însă i-a anunțat doar pe Carlos Moya (actualul antrenor al lui Nadal) și pe tatăl liderului mondial despre acest lucru. A spus că nu a dorit să-l anunțe pe nepot despre decizia sa pentru a nu-l distrage de la tenis.16 Grand Slam-uri (Australian Open o dată, 10 Roland Garros, două Wimbledon, trei US Open, o medalie olimpică de aur (simplu), 30 de turnee Masters și de patru ori Cupa Davis).Toni Nadal este cel mai de succes antrenor din istoria modernă a tenisului de câmp. În prezent, Toni se ocupă de găsirea de noi talente la Academia de Tenis a lui Rafael Nadal din Mallorca.