FedCup: Franța - SUA 2-3/ Finala cu numărul 30 pentru echipa SUA

Franța vs SUA, rezultatele înregistrate:





Pauline Parmentier (122 WTA) vs Sloane Stephens (9 WTA) 6-7(3), 5-7.

Kristina Mladenovic (20 WTA) vs CoCo Vandeweghe (16 WTA) 1-6, 6-3, 6-2.

Kristina Mladenovic vs Sloane Stephens 2-6, 0-6

Pauline Parmentier vs Madison Keys (13 WTA) 6-7 (4), 4-6

Amandine Hesse/Kristina Mladenovic vs Bethanie Mattek-Sands/Coco Vandeweghe 6-4, 3-6, 10-6



În lupta pentru trofeu, echipa SUA va întâlni Cehia, învingătoare cu 3-1 în fața Germaniei. Finala FedCup va avea loc la 10 şi 11 noiembrie.





Cehia, oprită anul trecut în sferturile competiţiei de echipa Statelor Unite, a cucerit de cinci ori trofeul Fed Cup în ultimii opt ani (2011, 2012, 2014, 2015, 2016).





La ediția din 2017 a FedCup, SUA a învins în finală echipa Belarusului, scor 3-2, obținând al 18-lea trofeu din istorie.





SUA deține cele mai multe trofee în FedCup. Cehia este a doua cea mai titrată echipă în această competiție (10 trofee), fiind urmată de Australia (7).