Rafael Nadal, "rege" la Monte Carlo pentru a 11-a oară

Rafael Nadal este de neoprit pe zgura de la Monte Carlo, liderul mondial trecându-și în palmares cel de-al treilea trofeu consecutiv și al 11-lea din carieră (un record absolut). Nadal nu i-a dat nicio șansă japonezului Kei Nishikori (36 ATP), victoria venind după o oră și 34 de minute: scor 6-3, 6-2.





Grație acestei victorii, Rafa a ajuns la cota 31 de titluri Masters, performanță cu care l-a depășit pe Novak Djokovic. În plus, spaniolul își păstrează și prima poziție în clasamentul ATP. Dacă nu ar fi reușit să-și apere trofeul, Nadal ar fi fost depășit în ierarhia mondială de elvețianul Roger Federer.







Ce au spus cei doi jucători:





"A fost o săptămână extraordinară, nu mai jucasem de foarte multă vreme aici. A fost distractiv, să zicem. Îi mulțumesc echipei mele, este alături de mine întotdeauna. Poate că altă dată voi mai avea ocazia să joc împotriva lui Rafa și poate voi face un meci mai bun. Felicitări și echipei lui Rafa" - Kei Nishikori.





"Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul pe care mi-l acordați de fiecare dată și tuturor celor care fac posibilă organizarea acestui turneu. E unul dintre cele mai bine organizate turnee.





Vreau să îl felicit pe Kei, a avut o săptămână grozavă. E întotdeauna greu să revii după o absență atât de lungă, știu cum e. Felicitări pentru ce a realizat în această săptămâna, felicitări și echipei lui și mult noroc în acest sezon.





Copiilor de mingi, celor care se ocupă de vestiare, vă mulțumesc pentru că mă faceți să mă simt ca acasă. Nici nu mai țin minte de când vin aici în fiecare an. Cred că sunt 15 ani. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți.





Mulțumesc echipei mele și familiei. Am avut câteva momente dificile în ultimele cinci luni, câteva accidentări înlănțuite. Am niște oameni fantastici în echipă și le mulțumesc că mi-au fost alături și chiar m-au ajutat în ultimele 4-5 luni. Un moment extraordionar că am reușit să revin și să câștig din nou acest turneu. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin!" - Rafael Nadal.







Rafel Nadal deține recordul de titluri în Principat, ibericul câștigând toate trofeele în perioada 2005 și 2012.





Nadal va primi 1000 de puncte în ierarhia ATP și un cec în valoare de € 935.385, în timp ce Nishikori va încasa € 458.640 și 600 de puncte ATP.



Competiția de la Monte Carlo a fost dotată cu premii totale în valoare de € 4.872.105.





Clasament titluri pe zgură:



1 Rafael Nadal 54

2 Guillermo Villas 49

3 Thomas Muster 40

4 Bjorn Borg 30

4 Manuel Orantes 30.







Clasamentul titluri Masters:



1 Rafael Nadal 31

2 Novak Djokovic 30

3 Roger Federer 27

4 Andre Agassi 17

5 Andy Murray 14.