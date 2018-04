VIDEO FedCup: Germania - Cehia 1-3/ Cehia, în finala competiției - Petra Kvitova, victorie lejeră cu Angelique Kerber

Rezultatele înregistrate sâmbătă:



Julia Goerges vs Petra Kvitova 3-6, 2-6

Angelique Kerber vs Karolina Pliskova 5-7, 3-6



S-au disputat duminică:





Julia Goerges vs Karolina Pliskova 6-4, 6-2

Angelique Kerber vs Petra Kvitova 2-6, 2-6





Cehia, oprită anul trecut în aceeaşi fază a competiţiei de echipa Statelor Unite, a cucerit de cinci ori trofeul Fed Cup în ultimii opt ani (2011, 2012, 2014, 2015, 2016).





În finală, Cehia va evolua în compania învingătoarei dintre Franţa şi SUA. În confruntarea de la Aix-en-Provence, echipa SUA conduce cu 2-1.







Rezultatele consemnate până acum:



Pauline Parmentier (122 WTA) vs Sloane Stephens (9 WTA) 6-7(3), 5-7.

Kristina Mladenovic (20 WTA) vs CoCo Vandeweghe (16 WTA) 1-6, 6-3, 6-2.

Kristina Mladenovic vs Sloane Stephens 2-6, 0-6.



La ediția din 2017 a FedCup, SUA a învins în finală echipa Belarusului, scor 3-2, obțînând al 18-lea trofeu din istorie.





