LIVE Text FedCup România - Elveția 2-0: Simona Halep vs Patty Schnyder 1-0

1:0 Meciul a inceput cu jucatoarea din Elvetia la serviciu. Simona castiga primul punct dupa o scurta ratata de Schnyder (15-40). Simona returneaza superb in cross, iar elvetianca trimite in fileu. Halep face pasul in teren si o forteaza pe Schnyder sa greseasa: prima minge de break. Serviciul o ajuta pe jucatoarea de 39 de ani, egalitate (40-40). Halep optine a doua sansa de a face break-ul, dar Patty o salveaza si pe aceasta. Greseste Schnyder, inca o minge de break. Lovitura de dreapta in lung de linie ii aduce primul game Simonei.







Cele doua jucatoare se afla la incalzire.







România conduce cu 2-0 echipa Elveției, după prima zi a disputelor din play-off-ul Grupei Mondiale a FedCup, astfel că "tricolorele" se află doar la o victorie distanţă de calificarea între cele mai bune opt echipe din lume. Simona Halep (1 WTA) poate aduce punctul decisiv încă din prima partidă a zilei de duminică, liderul mondial urmând să o întâlnească pe Patty Schnyder (149 WTA, 39 de ani), revenită în echipa de FedCup după o pauză de șapte ani. Meciul poate fi urmărit în direct la Digi Sport, Telekom Sport și LiveText pe HotNews.ro.







Heinz Gunthardt, căpitanul nejucator al echipei Elveției, a decis ca pentru primul meci de duminică să o trimită în teren pe Patty Schnyder. Conform programului iniţial, Halep ar fi trebuit să joace cu Timea Bacsinszky (46 WTA), cea mai bine clasată jucătoare din echipa adversă.





Halep și Schnyder s-au mai întâlnit o singură dată până acum, în 2010, în sferturile turneului de la Fes (Maroc), jucătoarea noastră impunându-se cu 6-2, 7-6(3).





Cea mai bună clasare din carieră pentru Schnyder a fost locul 7 WTA, în anul 2005. Elvețianca are în palmares 11 trofee, ultimul fiind cucerit în 2008.







Rezultatele înregistrate sâmbătă:





Simona Halep vs Viktorija Golubic 6-3, 1-6, 6-1

Irina-Camelia Begu vs Timea Bacsinszky 6-4, 6-1



Programul zilei de duminică:



De la ora 12:00



Simona Halep vs Patty Schnyder

Irina Begu vs Viktorija Golubic



Urmat de:

Irina Begu/Simona Halep vs Patty Schnyder/Jil Teichmann.





Dacă Simona Halep se va impune în confruntarea cu Patty Schnyder, al patrulea meci de simplu nu se va mai disputa. La 3-0 pentru echipa tricoloră, spectatorii vor mai asista doar la meciul de dublu.





Echipa României: Simona Halep (1 la simplu, 77 la dublu ), Sorana Cîrstea (34 la simplu, 153 la dublu), Irina Begu (38 la simplu, 25 la dublu) și Mihaela Buzărnescu (40 la simplu, 65 la dublu) au fost convocate de căpitanul nejucător Florin Segărceanu şi de antrenoarea Alina Tecşor.



Echipa Elveției: Timea Bacsinszky (46 la simplu, 136 la dublu), Viktorija Golubic (115 la simplu, 71 la dublu), Jil Teichmann (135 la simplu, 209 la dublu), Patty Schnyder (149 la simplu). În vârstă de 39 de ani, Schnyder revine după o pauză de şapte ani în echipa de Fed Cup a Elveţiei.



Partida se desfăşoară după sistemul cel mai bun din cinci meciuri: primele două meciuri de simplu în ziua de sâmbătă (21 aprilie), urmând ca duminică (22 aprilie) să se dispute celelalte două meciuri de simplu şi meciul de dublu.



România vs Elveția se dispută în zilele de 21 și 22 aprilie, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Echipa care câştigă această întâlnire va juca din sezonul viitor în prima Grupă Mondială a FedCup by BNP Paribas.