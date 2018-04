VIDEO FedCup, semifinale: Germania - Cehia 0-2/ Victorii pentru Petra Kvitova și Karolina Pliskova

Echipa Cehiei conduce cu scorul de 2-0 Germania, la Stuttgart, după primele două meciuri ale întâlnirii contând pentru semifinalele FedCup. În primul meci, Petra Kvitova (10 WTA) a învins-o pe Julia Goerges (11 WTA), iar în al doilea Karolina Pliskova (6 WTA) a dispus de Angelique Kerber (12 WTA).





Rezultatele înregistrate sâmbătă:





Angelique Kerber vs Karolina Pliskova 5-7, 3-6





Se vor disputa duminică:





Anna-Lena Groenefeld/Tatjana Maria vs Katerina Siniakova/Barbora Strycova.





În cealaltă semifinală, echipa SUA o conduce cu 1-0 pe Franța. Sloane Stephens (9 WTA) a învins-o pe Pauline Parmentier (122 WTA), scor 7-6(3), 7-5.





A doua confruntare este programată de la ora 18:00 (ora României): Kristina Mladenovic (20 WTA) vs CoCo Vandeweghe (16 WTA).





La ediția din 2017 a FedCup, SUA a învins în finală echipa Belarusului, scor 3-2, obținând al 18-lea trofeu din istorie.





Rezumatul meciului Goerges vs Kvitova:









Rezumatul meciului Kerber vs Pliskova:



Julia Goerges vs Petra Kvitova 3-6, 2-6Julia Goerges vs Karolina PliskovaAngelique Kerber vs Petra Kvitova