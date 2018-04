VIDEO Monte Carlo: Rafael Nadal, în marea finală - Reduta lui Dimitrov a rezistat un set

1 Rafael Nadal 53

2 Guillermo Villas 49

3 Thomas Muster 40

4 Bjorn Borg 30

4 Manuel Orantes 30.



Primii zece favoriți de la Monte Carlo:



1 Rafael Nadal

2 Marin Cilic

3 Alexander Zverev

4 Grigor Dimitrov

5 Dominic Thiem

6 David Goffin

7 Lucas Pouille

8 Pablo Carreno Busta

9 Novak Djokovic

10 Diego Schwartzman



Premii și puncte la Monte Carlo:



Turul întâi: € 17.350 și 10 puncte ATP

Turul doi: € 32.135 și 45 de puncte ATP

Turul trei: € 60.945 și 90 de puncte ATP

Sferturi: € 117.375 și 180 de puncte ATP

Semifinale: € 230.830 și 360 de puncte ATP

Finalist: € 458.640 și 600 de puncte ATP

Câștigător: € 935.385 și 1000 de puncte ATP.



Este ediția cu numărul 112 din istoria turneelor de categorie Masters.

Competiția din Principat are premii totale în valoare de €4.872.105. În România, turneul este în direct pe Digisport și Telekom Sport. 1 Rafael Nadal 532 Guillermo Villas 493 Thomas Muster 404 Bjorn Borg 304 Manuel Orantes 30.1 Rafael Nadal2 Marin Cilic3 Alexander Zverev4 Grigor Dimitrov5 Dominic Thiem6 David Goffin7 Lucas Pouille8 Pablo Carreno Busta9 Novak Djokovic10 Diego SchwartzmanTurul întâi: € 17.350 și 10 puncte ATPTurul doi: € 32.135 și 45 de puncte ATPTurul trei: € 60.945 și 90 de puncte ATPSferturi: € 117.375 și 180 de puncte ATPSemifinale: € 230.830 și 360 de puncte ATPFinalist: € 458.640 și 600 de puncte ATPCâștigător: € 935.385 și 1000 de puncte ATP.

După un început ezitant de partidă (e drept, și Nadal a avut un start lansat), Dimitrov a făcut pasul în teren, a lovit mingea devreme și a reușit să revină pe tabelă de la 0-3 la 3-3. S-a ajuns la 4-4, iar echilibrul domina prima manșă a semifinalei de la Monte Carlo.Aflat pentru prima dată sub presiune, Nadal s-a mobilizat exemplar, a servit bine și a făcut break-ul izbăvitor (6-4). Bulgarul s-a ridicat la valoarea adversarului, a fost foarte bun în jocul de pe fundul terenului și l-a obligat de multe ori pe adversar sa trimită o dată în plus. Diferența a fost făcută de Nadal grație experienței superioare pe zgură (este cel mai bun din istorie pe această suprafață).Setul al doilea a fost "în oglindă" cu primul doar până la 3-0 pentru Rafa. Avertizat de ceea ce s-a întâmplat în prima manșă, Nadal nu a mai lăsat lucrurile să îi scape de sub control. L-a împins pe adversar mult în spatele baseline-ului, l-a plimbat dintr-un colț în altul, iar minge cu minge Grigor a fost tot mai departe de adversar pe tabelă (s-a ajuns până la 5-0).În cele din urmă, bulgarul a evitat bagel-ul (n.r. să pierzi un set la zero), Nadal câștigând la unu. Confruntarea de pe arena centrală a durat o oră și 32 de minute.Rafael Nadal se află la o singură victorie distanță de titlul cu numărul 11 de la Monte Carlo (record absolut). Dacă va reuși să cucerească încă o dată trofeul, Rafa va ajunge la cota 31 de titluri Masters, performanță cu care l-ar depăși pe Novak Djokovic (cu care se află la egalitate în acest moment).În finala de duminică, Nadal îl va întâlni pe învingătorul partidei dintre Alexander Zverev și Kei Nishikori.