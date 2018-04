VIDEO Monte Carlo: Alexander Zverev, calificat în semifinale (4-6, 6-2, 7-5 cu Richard Gasquet) - Duel cu Nishikori

În ziua în care a împlinit 21 de ani (n.r 20 aprilie), Alexander Zverev (4 ATP), cap de serie numărul 3, și-a făcut drept cadou calificarea în semifinalele turneului Masters de la Monte Carlo. Germanul nu a avut deloc o misiune ușoară în fața lui Richard Gasquet (34 ATP). Francezul şi-a trecut în cont primul act (scor 6-4), dar Zverev a revenit spectaculos și și-a adjudecat următoarele două seturi, scor 6-2, 7-5.





Partida a durat două ore și 40 de minute.







Pentru un loc în finală, Zverev îl va înfrunta pe japonezul Kei Nishikori (36 ATP), care a reușit să-l învingă pe croatul Marin Cilic (3 ATP), favoritul numărul 2, scor 6-4, 6-7 (1), 6-3, după un meci de două ore și 56 de minute.





Singura întâlnire de până acum a celor doi jucători a avut loc anul trecut, în semifinalele turneului de la Washington. Câștig de cauză a avut Alexander Zverev, scor 6-3, 6-4.



Rezultate sferturi:





Rafael Nadal (ESP/N.1) - Dominic Thiem (AUT/N.5) 6-0, 6-2

Grigor Dimitrov (BUL/N.4) - David Goffin (BEL/N.6) 6-4, 7-6 (7/5)

Alexander Zverev (GER/N.3) - Richard Gasquet (FRA) 4-6, 6-2, 7-5

Kei Nishikori (JPN) - Marin Cilic (CRO/N.2) 6-4, 6-7 (1/7), 6-3



Program semifinale:





Rafael Nadal vs Grigor Dimitrov (sâmbătă, de la ora 14:30)

Alexander Zverev vs Kei Nishikori (după ora 16:30)



Rezumatul meciului Zverev vs Gasquet:









Rezumatul meciului Nishikori vs Cilic:









Clasament titluri pe zgură:



1 Rafael Nadal 53

2 Guillermo Villas 49

3 Thomas Muster 40

4 Bjorn Borg 30

4 Manuel Orantes 30.



Primii zece favoriți de la Monte Carlo:



1 Rafael Nadal

2 Marin Cilic

3 Alexander Zverev

4 Grigor Dimitrov

5 Dominic Thiem

6 David Goffin

7 Lucas Pouille

8 Pablo Carreno Busta

9 Novak Djokovic

10 Diego Schwartzman



Premii și puncte la Monte Carlo:



Turul întâi: € 17.350 și 10 puncte ATP

Turul doi: € 32.135 și 45 de puncte ATP

Turul trei: € 60.945 și 90 de puncte ATP

Sferturi: € 117.375 și 180 de puncte ATP

Semifinale: € 230.830 și 360 de puncte ATP

Finalist: € 458.640 și 600 de puncte ATP

Câștigător: € 935.385 și 1000 de puncte ATP.



Este ediția cu numărul 112 din istoria turneelor de categorie Masters.

