​FedCup: România vs Elveția - Simona Halep deschide "balul" cu Viktorija Golubic

Simona Halep vs Viktorija GolubicIrina Begu vs Timea BacsinszkySimona Halep vs Timea BacsinszkyIrina Begu vs Viktorija GolubicIrina Begu/Simona Halep vs Patty Schnyder/Jil Teichmann.Simona Halep (1 la simplu, 77 la dublu ), Sorana Cîrstea (34 la simplu, 153 la dublu), Irina Begu (38 la simplu, 25 la dublu) și Mihaela Buzărnescu (40 la simplu, 65 la dublu) au fost convocate de căpitanul nejucător Florin Segărceanu şi de antrenoarea Alina Tecşor.Timea Bacsinszky (46 la simplu, 136 la dublu), Viktorija Golubic (115 la simplu, 71 la dublu), Jil Teichmann (135 la simplu, 209 la dublu), Patty Schnyder (149 la simplu). În vârstă de 39 de ani, Schnyder revine după o pauză de şapte ani în echipa de Fed Cup a Elveţiei.Partida se desfăşoară după sistemul cel mai bun din cinci meciuri: primele două meciuri de simplu în ziua de sâmbătă (21 aprilie), urmând ca duminică (22 aprilie) să se dispute celelalte două meciuri de simplu şi meciul de dublu.România vs Elveția se va disputa în zilele de 21 și 22 aprilie, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Echipa care câştigă această întâlnire va juca din sezonul viitor în prima Grupă Mondială a FedCup by BNP Paribas.