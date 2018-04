FedCup: Simona Halep rămâne rezervată înainte de meciul cu Elveția:" E o suprafaţă bună pentru mine, dar în Fed Cup niciodată nu se ştie"

Au mai rămas câteva zile până la întâlnirea dintre România și Elveția, din play-off-ul Grupei Mondiale din Fed Cup (21 şi 22 aprilie). Simona Halep ("racheta" numărul unu a echipei României) a declarat că e pregătită să evolueze pe zgură, dar rămâne rezervată: "E o suprafaţă bună pentru mine, dar în Fed Cup niciodată nu se ştie", a spus liderul mondial, într-o conferinţă de presă organizată astăzi.





"Am ceva timp de când mă antrenez pe zgură, mă simt bine pe zgură şi am încredere în turneele următoare. E o suprafaţă bună pentru mine, dar în Fed Cup niciodată nu se ştie. Vom vedea ce va fi. Probabil pe Patty Schnyder au ales-o pentru experienţă. Am jucat contra ei acum 6-7 ani, e o fată foarte ok şi mă bucur să o revăd în circuit", a declarat Simona Halep.



"Cred că e cea mai bună generaţie a noastră. Au mai fost în top 10 două jucătoare, Irina Spârlea şi doamna Ruzici, mereu cred că am avut fete la tenis. Sper să fie şi mai multe jucătoare, junioarele să aibă încredere, şi să avem mereu aşa echipă la Fed Cup", a mai spus Simona.





Florin Segărceanu: "Nu va fi foarte dificil să aleg jucătoarele care vor evolua"





"Avem o echipă foarte bună, nu va fi foarte dificil să aleg jucătoarele care vor evolua, pentru că noi ne înţelegem foarte bine şi vom lua această decizie oarecum împreună. Important e ca la ora meciului toată lumea să fie sănătoasă şi sperăm să reuşim această victorie", a declarat Segărceanu.



"Într-un fel, să spunem, avem o şansă mai bună, prin lipsa unei jucătoare importante, e vorba de Bencic, care nu participă la această întâlnire. În rest, sunt surprins de alegerea unei veterane, dacă se poate spune aşa, în echipă, cu experienţă foarte mare. Probabil din acest motiv au ales-o. Altfel, că nu cred că sunt multe de spus despre ele. Pe Bacsinszky am văzut-o la ultimele turnee, am urmărit rezultatele, pe celelalte nu am apucat să le văd, însă nu cred că avem mari surprize din punctul ăsta de vedere. Le cunoaştem, important e ca noi să fim la ora meciului sănătoşi, în rest să avem şi puţină şansă", a mai spus căpitanul nejucător al României.



Ce au spus celelalte jucătoare din echipa României:





Sorana Cîrstea: "Eu, de ficare dată când am venit la echipă, am fost în diferite combinaţii, ca să spun aşa. Însă mereu atmosfera a fost foarte frumoasă. Tot timpul am reuşit săptămâna asta să facem front comun şi să tragem practic pentru victorie. Avem foarte multe jucătoare care pot face parte din echipă, putem să venim cu două echipe de FedCup. Avem patru jucătoare în primele 40, cred că suntem singura naţiune cu aşa potenţial pe hârtie.







Tenisul este un sport individual, aşa că săptămâna aceasta este un spirit de echipă, faci parte dintr-o echipă şi este deosebit. De fiecare dată când am fost sănătoasă, am venit cu inima deschisă. dacă voi intra eu în teren, sunt pregătită, le ştiu pe toate adversarele, am jucat cu toate. Am capacitatea să mă pot adapta".





Irina-Camelia Begu: "Data trecută a fost diferit, am fost numărul 1 în echipă şi am jucat două meciuri. De data aceasta sunt numărul 3 în echipă şi domnul Segărceanu va decide cine va intra, însă dacă va fi să fiu, îmi voi face treaba ca de fiecare dată şi voi încerca să-mi câştig meciurile".





Mihaela Buzărnescu: "Îmi pare rău că nu am putut juca data trecută şi îmi doresc să pot juca şi în următoarele întâlniri. Pentru mine, sper să fie o continuitate a anului trecut, iar faptul că nu m-am mai accidentat şi am fost sănătoasă mi-a dat încredere şi m-a ajutat să joc bine. Bineînţeles că sunt meciuri mult mai grele la acest nivel şi sper să pot face faţă şi să rămân cât mai mutl la acest nivel".





Heinz Gunthardt: "Scopul nostru este să câştigăm trei puncte în partida cu România"





"Vrem să încercăm să controlăm partida, scopul nostru este să câştigăm trei puncte în partida cu România, suntem motivaţi", a subliniat Heinz Gunthardt, căpitanul nejucător al Elveţiei.





"Vrem să dăm tot ce putem mai bun, terenul de zgură este foarte bun, cel mai bun să câştige! Ambele echipe au avut rezultate bune pe zgură. Ne simţim bineveniţi la Cluj", a adăugat Martina Hingis, antrenoarea echipei de FedCup a Elveţiei.







Echipa României: Simona Halep (1 la simplu, 77 la dublu ), Sorana Cîrstea (34 la simplu, 153 la dublu), Irina Begu (38 la simplu, 25 la dublu) și Mihaela Buzărnescu (40 la simplu, 65 la dublu) au fost convocate de căpitanul nejucător Florin Segărceanu şi de antrenoarea Alina Tecşor.





Echipa Elveției: Timea Bacsinszky (46 la simplu, 136 la dublu), Viktorija Golubic (115 la simplu, 71 la dublu), Jil Teichmann (135 la simplu, 209 la dublu), Patty Schnyder (149 la simplu). În vârstă de 39 de ani, Schnyder revine după o pauză de şapte ani în echipa de Fed Cup a Elveţiei.





Partida se desfăşoară după sistemul cel mai bun din cinci meciuri: primele două meciuri de simplu în ziua de sâmbătă (21 aprilie), urmând ca duminică (22 aprilie) să se dispute celelalte două meciuri de simplu şi meciul de dublu.



România vs Elveția se va disputa în zilele de 21 și 22 aprilie, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Echipa care câştigă această întâlnire va juca din sezonul viitor în prima Grupă Mondială a FedCup by BNP Paribas.