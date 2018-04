Ce se ascunde de fapt în spatele rupturii dintre Novak Djokovic și Andre Agassi - Un amestec de neîncredere, neputință și <nepricepere>

"M-am opus acestei colaborări din prima zi, pentru că nu a făcut nimic pentru Novak. Cred că Novak l-a ajutat mai mult pentru că l-a pe Agassi antrenor. A plecat pentru că nu ştia ce să facă. El nu a lucrat niciodată ca antrenor şi nu a avut experienţa necesară pentru a-l ajuta" -”Novak joacă de pe baseline (n.r. linia de fund) mai bine decât Agassi, iar returul lui este mai bun decât a fost cel al americanului. Şi atunci vine întrebarea firească, cum să-l ajute Agassi pe Djokovic?”, a precizat fostul antrenor sârb în vârstă de 78 de ani.Născut în 1940, Armenulic este un nume important în tenisul din fosta Iugoslavie. A pregătit o generație de jucători talentați din care au făcut parte Bruno Oresar, Goran Prpic, Slobodan Zivojinovic și Goran Ivanisevic. A fost căpitan nejucător de Cupa Davis al Serbiei.Însă, până la urmă dacă e să continuăm firul logic al lui Armenulic, atunci nici Roger Federer nu ar fi avut ce să învețe de la Ivan Ljubicic. Rezultatele însă stau mărturie că elvețianul are o colaborare foarte bună cu Ivan, împreună reușind să cucerească trei turnee de Grand Slam: Australian Open (2017, 2018) și Wimbledon (2017), Fedex ajungând la un total de 20 de titluri majore (record absolut).”Nu am fost surprinsă de această despărțire, pentru că de fapt nu a mers niciodată bine colaborarea dintre cei doi, nu au fost șanse pentru ca lucrurile să dea roade” -”Nu a jucat în a doua parte a sezonului trecut (n.r. Djokovic), în timp ce în acest an a disputat doar trei turnee. A pierdut devreme în fața unor jucători care nu l-ar fi învins niciodată în urma cu un sezon și ceva (are trei înfrângeri consecutive în acest moment).Dă semnale că nu mai are încredere în propriile forțe, este cu moralul la pământ, iar aura lui s-a evaporat” -”Se dă o adevărată luptă emoțională în interiorul lui, iar senzația este aceea că parcă a uitat jocul care l-a făcut să ajungă în vârful ierarhiei. Cu toate acestea, am învățat în atâția ani petrecuți în lumea tenisului că nu este bine niciodată să subestimezi un campion” -În vârstă de 51 de ani, Annabel Croft este o fostă jucătoare de tenis, cea mai bună poziție ocupată în ierarhia WTA fiind locul 24, pe 31 decembrie 1985. A câștigat un singur turneu de-a lungul timpului: ”Virginia Slims” din San Diego in 1985. Cu un an înainte, Croft se impusese la Wimbledon și Australian Open la junioare.Colaborarea dintre Andre si Nole a început la ediția trecută de la Roland Garros (n.r. 2017), iar dupa doar zece luni parteneriatul a luat sfârșit.În această perioadă, Nole a petrecut mai mult timp în afara terenului, din cauza accidentării de la cot.Până la colaborarea cu Djokovic, Agassi stătuse departe de tenis preț de 11 ani. În timpul în care l-a avut drept antrenor pe Andre, Nole a câștigat un singur titlu ATP, cel de la ”Aegon International” de la Eastbourne (în luna iulie a anului trecut).În momentul în care l-a prezentat pe Andre Agassi, Nole a spus despre american că este ”persoana ideală pentru a-i relansa cariera”.Fără ritm dupa ce a stat luni întregi departe de teren, Dkojokic (câștigător a 12 Grand Slam-uri) are trei înfrangeri consecutive în ultimele meciuri oficiale disputate: eliminat în turul patru de la Australian Open, învins in turul doi de la Indian Wells (a fost singurul meci jucat în deșertul californian - în runda inaugurală a avut bye) și depășit la prima dispută de la Miami.