Secretul din spatele longevității lui Roger Federer explicat de Pierre Paganini - Câteva lucruri mai puțin știute din pregătirea fizică a campionului elvețian

”Avantajul pentru articulații atunci când joci pe zgură este că ai opțiunea să te duci (n.r. să aluneci), în timp ce dezavantajul pe suprafețele hard este acela că șocul este mai mare.Însă, avantajul terenurilor hard este acela că șocul acela mai mare este scurt, în timp ce pe zgură există vibrații în articulații preț de mai mult timp atunci când te duci în alunecare. Sigur că nu poate fi observată foarte bine din exterior (n.r presiunea), însă pentru o mișcare controlată de acest gen (n.r. alunecare) există o mare instabilitate la nivelul genunchilor și a gleznelor” -Uzura este mare pe zgură, schimburile fiind mult mai lungi, iar jocul mult mai tactic. Unele lovituri care sunt decisive pe hard, pot fi returnate de mai multe ori la rând de unii jucători cu o bună deplasare pe zgură.”Este cu adevărat unic, nu mai are nimic de demonstrat nimănui, dar muncește în fiecare zi ca și când ar avea de arătat cuiva ceva. Nu poți să rămâi la fel de implicat în ceva dacă nu este vorba de multă pasiune la mijloc. Iar pasiunea lui pentru acest sport poate fi văzută în zâmbetul pe care îl afișează înainte de sesiunea de antrenament. Se simte mult mai tânăr decât este”,”Unul din motivele importante pentru care încă sunt aici (n.r. pe teren) la o asemenea vârstă i se datoreaza doar lui Pierre”,”A reușit să facă antrenamentele de fitness atât de plăcute cum nu mi-aș fi imaginat vreodată. Fac tot ceea ce îmi cere pentru că am o încredere oarbă în el. Oamenii mă întreabă: încă mai faci teste fizice? Eu le răspund că nu sunt nevoit să fac niciun test, deoarece lucrez cu Pierre. El știe și vede dacă mă mișc bine sau nu, dacă sunt lent sau rapid, toate aceste lucruri” -Pierre Paganini face parte din echipa lui Roger Federer din anul 2000, fiind de altfel cel mai vechi membru al staff-ului campionului elvețian.De-a lungul timpului, Paganini a precizat că exercițiile fizice ale lui Roger au fost schimbate în așa fel încât să il ajute cât mai mult. La începutul carierei, existau multe exerciții împrumutate din alte sporturi - cum ar fi baschetul, însă în ultimele sezoane cei doi s-au concentrat doar pe activități care să aibă legătură directă cu tenisul.”Trebuie să fii puternic și rapid, să ai o coordonare foarte bună, iar pentru ca acest lucru să fie posibil este nevoie de foarte multe exerciții specifice. Este nevoie să poți face o legătură strânsă între rapiditate și cum o poți folosi pe teren. De fapt, despre asta e vorba, ajungi la un bun nivel fizic, dar cum transpui aceste calități pe terenul de joc? În nouă din zece cazuri, viteza trebuie pusă în evidență în primii trei pași, iar de-abia apoi să te concentrezi pe lovirea efectivă care are legătură cu mingea. Deci, trebuie să te antrenezi în particular pentru a fi puternic la primii trei pași” -”Când vorbiți despre viteza din tenis, nu trebuie să o comparați de exemplu cu cea care este într-o cursă de 100 de metri de la atletism. Trebuie să judecați după timpul de reacție și cât de bine este coordonată această viteză. Este nevoie de o mișcare corectă și rapidă, care trebuie executată pentru un timp îndelungat într-un meci a cărui durată nu o știe nimeni. Uneori cred că uităm că tot ceea ce a realizat în carieră (n.r. Federer) s-a clădit pe o disciplină de fier. Toată viața și filosofia lui se învârt în jurul tenisului” -”Ceea ce este interesant este faptul că Roger a avut chiar și la 20 de ani în minte ce și cum trebuie să facă pentru a avea parte de o carieră lungă” -Paganini a explicat și ce a presupus această metodă: nu este vorba de pauze în timpul sezoanelor (cum se întamplă în ultimii doi-trei ani) sau de ascultarea în mod exagerat a mesajelor transmise de corp, ci despre reducerea (chiar dacă nu la un nivel semnificativ) a numărului antrenamentelor. Acestea au fost uneori mai rare, dar mai intense.”Cred că doar Roger știe cu exactitate când va veni momentul să spună că este de ajuns. Are vârsta biologică de 36 de ani, dar pentru mine are o vârstă atletică mult mai mică. În plus, are maturitatea unei persoane de peste 40 de ani. Deci, este un echilibru foarte bun, de aici și dificultatea de a preciza când se va retrage Federer din sportul de performanță. Este omul cel care ia decizia, nu doar atletul, asta, desigur, dacă nu există vreo accidentare care să ia hotărârea independent de voința lui” -Pentru a putea juca și mai mult și pentru a-și proteja corpul, elvețianul a decis ca nici în acest an să nu joace în sezonul de zgură.L-a învins pe Rafael Nadal la Acapulco în 2017, iar pe Novak Djokovic de două ori. Nu a reușit această performanță și cu Roger Federer. Este vorba despre puternicul jucător american Sam Querrey.”Am jucat de atâtea ori împotriva lor (n.r. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic), toți sunt foarte buni și foarte puternici. Dar Roger a fost capabil să execute lovituri care nu există în manualul de tenis” -După incheierea sezonului de hard (Indian Wells și Miami), Roger Federer va lua o pauză de la meciurile oficiale, urmând să se concentreze pe pregătirea fizică. Campionul elvețian va reveni pe teren odată cu debutul sezonului de iarbă, marele obiectiv fiind titlul cu numărul nouă de la Wimbledon.1.2. 