Martina Navratilova: ”Ador să privesc meciurile Simonei Halep, cred însă că trebuie sa fie mai agresivă pentru a câștiga acel Grand Slam”

”Știm că poate fi numărul unu mondial, dar acum trebuie să câștige acel Grand Slam, pentru a întări acest lucru. Ador să mă uit la meciurile ei. Are o mișcare atât de bună pe teren. Îmi place jocul ei de picioare și cum își pregătește loviturile. Cred că trebuie să fie mai agresivă.Ajungi la un anumit nivel când nu ratezi lovituri. Dar nu câștigi Grand Slam-uri când nu ratezi, trebuie să aduci și altceva pe teren. Celelalte jucătoare nu se vor bate singure. Trebuie să le bați. Pentru a face asta, trebuie să fie mai agresivă. Trebuie să stea mai aproape de linia de fund și trebuie să se afle la conducerea punctului””Trebuie să își îmbunătățească și serviciul, pentru a deveni o nouă armă. Trebuie să pună mai mult spin la serviciu. Are toate variantele de serviciu, dar trebuie să le folosească mai des. Trebuie să găsească sincronizarea între ritm și viteză la serviciu. E parte tactică, dar sunt sigur că Darren lucrează la asta”,În vârstă de 61 de ani, Martina a triumfat de 18 ori la turneele de Grand Slam: de trei ori la Australian Open (1981, 1983, 1985), de doua ori la Roland Garros (1982, 1984), de nouă ori la Wimbledon (1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990) și de patru ori la US Open (1983, 1984, 1986, 1987).Pentru liderul mondial vine sezonul de zgură, unul in care a avut rezultate bune în anii precedenți. Vor urma, în ordine, turneele:(23-29 aprilie, de categorie ”Premier” a ajuns în semifinale în 2017),(4-13 mai, de categorie ”Premier Mandatory”, este campioana en-titre),(14-22 mai, de categorie ”Premier Mandatory”, a disputat finala) si(27 mai - 10 iunie, Grand Slam, a disputat finala).