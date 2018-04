Ruptură între Novak Djokovic și Andre Agassi - Fostul campion american nu mai este antrenorul sârbului

"Am încercat să-l ajut pe Novak şi am avut cele mai bune intenţii. Dar de prea multe ori nu am fost de acord în privinţa unor chestiuni" -Colaborarea dintre Andre si Nole a început la ediția trecută de la Roland Garros (n.r. 2017), iar dupa doar zece luni parteneriatul a luat sfârșit.În această perioadă, Nole a petrecut mai mult timp în afara terenului, din cauza accidentării de la cot.La un moment dat, Darren Cahill (antrenorul Simonei Halep) a precizat într-o emisiune tv că nu este sigur că Djokovic s-a implicat cu toate ”forțele” în colaborarea cu Agassi.Până la colaborarea cu Djokovic, Agassi stătuse departe de tenis preț de 11 ani. În timpul în care l-a avut drept antrenor pe Andre, Nole a câștigat un singur titlu ATP, cel de la ”Aegon International” de la Eastbourne (în luna iulie a anului trecut).În momentul în care l-a prezentat pe Andre Agassi, Nole a spus despre american că este ”persoana ideală pentru a-i relansa cariera”.Fără ritm dupa ce a stat luni întregi departe de teren, Dkojokic (câștigător a 12 Grand Slam-uri) are trei înfrangeri consecutive în ultimele meciuri oficiale disputate: eliminat în turul patru de la Australian Open, învins in turul doi de la Indian Wells (a fost singurul meci jucat în deșertul californian - în runda inaugurală a avut bye) și depășit la prima dispută de la Miami.De săptămâna viitoare, Djoker-ul va coborî un loc in clasamentul ATP, urmând să fie pe 13. Următorul turneu la care sârbul va participa va fi cel de la Monte Carlo (de categorie Masters), care va debuta pe 15 aprilie (se va juca pe zgură).ESPN nu a precizat cine îi va lua locul lui Agassi în echipa sârbului, însă un lucru este clar: Nole va merge înainte alături de Radek Stepanek.