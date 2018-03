VIDEO Sloane Stephens, prima finalistă de la Miami - Revenire superbă în meciul cu Victoria Azarenka (scor 3-6, 6-2, 6-1)

După ce a fost condusă cu 1-0 la seturi și 2-0 în actul al doilea, Sloane Stephens (12 WTA) și-a adunat toate forțele și a reușit să întoarcă soarta meciului cu Victoria Azarenka (186 WTA), beneficiara unui wild card. Câștigătoarea ultimei ediții de la US Open s-a impus cu 3-6, 6-2, 6-1, după două ore și 9 minute de joc, asigurându-și astfel un loc în marea finală a competiției de categorie "Premier Mandatory" de la Miami.





În urma acestui rezultat, scorul întâlnirilor directe dintre cele două jucătoare este 3-2 pentru Azarenka. Primele trei dispute au fost câștigate de Azarenka (toate la Australian Open, în 2013, 2014 și 2015). Ultima confruntare avusese loc la 11 martie, la Indian Wells, unde Stephens s-a impus în două seturi, scor 6-1, 7-5.







În ultimul act al competiției de la Miami, Stephens se va duela cu învingătoarea partidei dintre Jelena Ostapenko (Letonia, locul 5 WTA) și Danielle Rose Collins (SUA, locul 93 WTA).







Pentru Sloane Stephens va fi prima finală pe care o va disputa după cea câștigată anul trecut la US Open, primul său turneu de Grand Slam din carieră.



Stephens are în palmares cinci trofee: US Open (2017), Auckland, Acapulco, Charleston (toate în 2016) și Washington (2015).



După parcursul de la Miami, Azarenka va face un salt important în clasamentul WTA, iar de luni se va afla pe locul 93.





Jucatoarea din Belarus a revenit în circuitul WTA la turneul de la Indian Wells, disputat în perioada 7-18 martie. Vika nu mai participase la nicio competiție din luna iulie a anului trecut, din cauza luptei pentru custodia fiului ei.







De-a lungul carierei, Victoria Azarenka a câștigat turneul de la Miami de trei ori: 2009, 2011 și 2016.





Miami Open face parte din categoria "Premier Mandatory", se dispută pe hard outdoor, iar premiile totale sunt în valoare de $7.972.535. Directorii competiției sunt Adam Barrett & James Blake. Turneul se dispută in perioada 20-31 martie. Campioana en-titre a întrecerii este Johanna Konta. În Romania, competiția de la Miami poate fi urmărită in direct la Digi Sport.







Rezumatul meciului Azarenka vs Stephens: