Andy Murray ar putea reveni în circuitul ATP în luna iunie, pe iarba de la s-Hertogenbosch (Libema Open)

Turneul olandez se dorește a fi unul pregătitor pentru Wimbledon, marea țintă a scoțianului.”Mă gândesc și sper din tot sufletul să revin in Olanda (n.r. la s-Hertogenbosch) în circuit, pe iarbă. Ar fi prima dată când evoluez acolo, am auzit multe lucruri bune despre acest turneu. Ar fi modalitatea perfectă pentru mine să mă pregătesc pentru Wimbledon„ -Andy a ales drept loc de antrenament academia de la Nice (Franța) a lui Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams.Câștigător de doua ori la Wimbledon (2013 și 2016), Murray a început deja să se pregătească alaturi de Aidan McHugh, un tânăr promițător în vârstă de 17 ani.Andy este hotărât, dacă starea de sănătate îi va permite, să joace la mai multe turnee de categorie Challenger (Glasgow și Surbiton) până la o revenire in circuitul ATP.Forțat să rateze mare parte din sezonul 2017 (nu a mai evoluat de la Wimbledon), Murray nu a bifat niciun meci oficial în acest an. A fost operat la șold pe 8 ianuarie, în Australia, iar de atunci se află în recuperare.De-a lungul carierei, Andy Murray și-a trecut in palmares trei titluri de Grand Slam: US Open 2012 și Wimbledon 2013 și 2016. De asemenea, a bifat cinci finale la Australian Open (2010, 2011, 2013, 2015 și 2016), toate pierdute.