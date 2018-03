Halep: Abia aştept să joc pe zgură; Nu simt nicio presiune în ceea ce priveşte turneul de la Roland Garros

Liderul WTA, Simona Halep, a declarat, miercuri, la revenirea în ţară, că abia aşteaptă să înceapă turneul pe zgură, ea subliniind că nu simte nicio presiune în ceea ce priveşte turneul de Grand Slam de la Roland Garros, potrivit News.ro.



"Nu a fost o perioadă prea reuşită, pentru că nu m-am antrenat, nu am fost pregătită fizic. De aici şi rezultatele slabe, dar a fost ok, nu pot să mă plâng şi nici nu o să dramatizez. O să muncesc mai mult şi o să fie bine. Abia aştept să joc pe zgură, am avut rezultate bune anul trecut, merg cu încredere, dar vom vedea ce va fi. Nu simt nicio presiune în ceea ce priveşte turneul de la Roland Garros, nici presiunea punctelor. Vreau doar să mă antrenez, să fiu pregătită fizic şi să joc ceea ce ştiu eu să joc", a declarat Halep, la revenirea în ţară, informează digisport.ro.

Halep a mai spus că de mâine va începe să se antreneze. "Nu voi lua pauză. Am avut destulă pauză. Chiar de mâine o să încep să mă antrenez. Sunt obosită de pe drum, dar în rest sunt bine", a explicat Halep.

Sâmbătă, Simona Halep a fost învinsă, cu 3-6, 6-2, 6-3, de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 30 WTA şi cap de serie numărul 32, în turul al treilea al Miami Open, iar o zi mai târziu, ea şi Irina Begu au părăsit şi competiţia de dublu, după o înfrângere, cu 7-6 (3), 2-6, 8-10, suferită în faţa echipei Raquel Atawo/Anna-Lena Groenefeld (SUA/Germania), în optimi.

După FedCup, Simona Halep va participa la primul turneu pe zgură din acest an, Porsche Tennis Grand Prix, de la Stuttgart